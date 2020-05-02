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ANTALYA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA KARAVANDA YAŞAM

ANTALYA'da karavancılar, koronavirüs salgını nedeniyle 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında günlerini karavanlarında izole olarak geçiriyor.

02.05.2020 08:44 | Son Güncelleme: 02.05.2020 08:48
ANTALYA'da karavancılar, koronavirüs salgını nedeniyle 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında günlerini karavanlarında izole olarak geçiriyor. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline yakın bir konumda toplanan karavancılardan kimi kedisiyle oyun oynuyor, kimi de ud çalarak komşularına müzikle moral veriyor.
Kentin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yaz- kış karavancıların yaşadığı bölgede karavancılar, koronavirüs salgını nedeniyle komşularından uzak izole günler geçiriyor. Sosyal mesafe kuralına uyarak araçlarını park eden karavancılar, birbirlerine uzaktan selam verip sokağa çıkma kısıtlamasında güneş ve doğa ile başbaşa zaman geçiriyor. 30'un üzerinde karavanın park halinde olduğu alanda sosyal mesafe kurallarına uyuluyor. Araçlarını 1- 2'şer metre arayla park eden karavancılar, gün içinde de birbirleriyle yakın temasta bulunmuyor. Kimisi karavanının önünde kitap okurken, kimisi de kedisiyle zaman geçiriyor.
UD VE ŞARKILARIYLA MORAL VERİYOR
Balıkesir'de evi bulunan Naci Çelik, karavanıyla Antalya'ya geldiğini söyledi. Koronavirüs kısıtlamaları öncesi geziye çıktığını anlatan Çelik, ud ile komşularına müzik çalarak moral veriyor. Sokağa çıkma kısıtlaması ve covid-19 pandemisinin herkes gibi kendisini de psikolojik olarak etkilediğini söyleyen Çelik, "Burada koronavirüsle birlikte gelen kısıtlamalara her vatandaş gibi uyarak kendi halimizde bu kötü günleri en az hasarla atlatma çabası içindeyiz. Karavan yaşamı daha özgür bir yaşam. Herhangi bir yere bağlı olmadan gezip görme şansı yakalayıp, ömrümüzün son çeyreğinden keyif alma gayreti içindeyiz" dedi.
ANKARA'DAN GELDİ KARAVANDA YAŞIYOR
Ankara'da yaşayan Gözde Gürer (37) ise tek kişilik karavanında kedisiyle zaman geçiriyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarının ve pandemi önlemlerinin olduğu günlerde karavanda yaşamanın ayrıcalıklı olduğunu anlatan Gürer, "45 gündür Antalya'dayım. Biz şanslıyız. Çünkü sokağa çıkamıyor olsak bile karavanımızın önünde açık havada kitap okuyup müzik dinleyebiliyoruz" diye konuştu. ANTALYA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA KARAVANDA YAŞAM

Kaynak: DHA

Etiketler: Konyaaltı Sahili, Koronavirüs, Antalya, Güncel, Haber

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