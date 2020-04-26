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Antalya sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de sessiz

Antalya sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de sessizANTALYA'da her yıl milyonlarca turisti ağırlayan dünyaca ünlü Konyaaltı sahili ve kentin işlek caddeleri, sokağa çıkma kısıtlamasının 4'üncü gününde de boş kaldı.

26.04.2020 13:01 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:05
Antalya sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de sessiz
ANTALYA'da her yıl milyonlarca turisti ağırlayan dünyaca ünlü Konyaaltı sahili ve kentin işlek caddeleri, sokağa çıkma kısıtlamasının 4'üncü gününde de boş kaldı.
Türkiye'nin önde gelen turizm kentlerinden Antalya, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor. Geçen yıl 16 milyon turiste ev sahipliği yapan Antalya, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de sessiz günlerden birini yaşadı.
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili tarihin en sakin günlerinden birini yaşarken, kentin en işlek caddelerinde ise sokak hayvanları dışında kimse olmaması dikkati çekti. Kentte araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Konyaaltı, Cumhuriyet Meydanı, Işıklar Caddesi'nin de oldukça sakin olduğu görüldü.
ÜÇKAPILAR'DA GÜVERCİNLERİ BESLİYOR
Antalya'da petshop çalışını Derviş Tolga Dönmez (22), tarihi Hadrianus Kapısı'ndaki sokak güvercinlerini besledi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu her gün buraya gelerek kuşları beslediğini söyleyen Dönmez, 'Ben yakınlardaki bir petshopta çalışıyorum. Her gün dükkandaki kuşlarımızı yemledikten sonra sokaktaki hayvanları besliyorum. Onlar da can. Sokakta kimse yokken hiçbir şey yiyemiyorlar. Biz de onlara her gün bakıyoruz diye konuştu. Antalya sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de sessiz

Kaynak: DHA

Etiketler: Konyaaltı Sahili, Konyaaltı, Türkiye, Antalya, Güncel , Haber
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