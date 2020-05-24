ANTALYA Sokağa çıkma yasağına aldırmayıp yangına müdahale ettiler

Sokağa çıkma yasağına aldırmayıp yangına müdahale ettilerANTALYA'nın Alanya ilçesindeki bir meyve bahçesinde yangın çıktı.

24.05.2020 17:09 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:17
Sokağa çıkma yasağına aldırmayıp yangına müdahale ettiler
ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki bir meyve bahçesinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangını söndürmek için yapılan yoğun çalışmalara, sokağa çıkma yasağına rağmen çok sayıda vatandaş da katıldı.
Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki İbişler sokakta, içerisinde çeşitli meyve ağaçlarının ve çalılıkların bulunduğu alandan saat 13.00 sıralarında alev yükselmeye başladı. Dumanı gören çevre sakinleri bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ekipleri, 2 yangın söndürme aracıyla alevlere müdahale ederken su tankeri de itfaiye araçlarına su takviyesi yaptı. Ancak rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangın bir anda yaklaşık 3 dekarlık araziyi kapladı. Yangını söndürmek için yapılan yoğun çalışmalara, sokağa çıkma yasağına rağmen çok sayıda vatandaş da katıldı.
Elektrik tellerinden çıktığı tahmin edilen yangın, bahçenin hemen yanındaki eve ve plastik malzemelere sıçramadan yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangının çıktığı bahçe ve evin sahibinin ise yaylada olduğu, bu nedenle evde kimse olmadığı ifade edildi. Yangınla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı. ANTALYA Sokağa çıkma yasağına aldırmayıp yangına müdahale ettiler

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Alanya, Güncel, Haber

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