Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ANTALYA Sokağa çıkma yasağında köpeklere ihtiyaç molası

Sokağa çıkma yasağında köpeklere ihtiyaç molasıKORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında 31 il için alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde evcil hayvanları olan Antalyalılar, köpeklerinin günlük ihtiyaçlarını gidermek için kısa süreli sokağa çıktı.

25.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:37
Sokağa çıkma yasağında köpeklere ihtiyaç molası
KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında 31 il için alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde evcil hayvanları olan Antalyalılar, köpeklerinin günlük ihtiyaçlarını gidermek için kısa süreli sokağa çıktı. Kimi evinin bahçesinde kimi de evlerinin hemen önünde köpeklerinin ihtiyaçlarını giderdi.
Maske takarak sokağa çıkan hayvanseverler, köpeklerinin ev içinde kesinlikle tuvaletlerini yapmadığını, mutlaka sokağa çıkması gerektiğini söyledi.
Burhanettin Onat Caddesi'nde evi bulunan Çağla Mutlu, 1 yaşındaki 'Behlül' ismini verdiği köpeğini evinin önünde gezdirdi. 15 dakika boyunca köpeğini gezdireceğini ve ihtiyacını giderir gidermez evine döneceğini belirten Mutlu, "Sokağa çıkma yasağının tüm kurallarına uyuyoruz. Köpeğimin sabah ve akşam olmak üzere iki kez sokağa çıkması gerekli. Çünkü doğal ihtiyaçları var. Bu nedenle caddede kısa bir yürüyüş yaptırıp, eve dönüyorum" dedi.
Portakal Çiçeği Bulvarı üzerindeki bir sitede yaşayan Ayşegül Yöntem ise 3 yaşındaki 'Pamuk' isimli köpeğini, bahçede yürüyüşe çıkardı. Eğitimli köpeklerin kesinlikle evde ihtiyaç gidermediğini anlatan Yöntem, "Pamuk sabah ve akşam olmak üzere iki kez sokağa çıkıp yürüyüş eşliğinde ihtiyacını gideriyor. Eğer çıkarmazsam, ne yaparsam yapayım evde ihtiyaç yapmaz ve hırçınlaşır. Bu nedenle evimizin önünde yarım saatlik ihtiyaç yürüyüşü yapıyoruz" diye konuştu. ANTALYA Sokağa çıkma yasağında köpeklere ihtiyaç molası

Kaynak: DHA

Etiketler: Sabah, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tokat’ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı Haberler
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı
’Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?’ anketi: ’Evet’ ile ’Hayır’ arasındaki fark 16 puan Haberler
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketi: "Evet" ile "Hayır" arasındaki fark 16 puan
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haberler
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun Haberler
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Yasak da ihtar da dinlemeyen iki genç, ortalığı birbirine kattı Haberler
Yasak da ihtar da dinlemeyen iki genç, ortalığı birbirine kattı
Hapishanede koronavirüs isyanı! Mahkumlardan biri çatıdan böyle düştü Haberler
Hapishanede koronavirüs isyanı! Mahkumlardan biri çatıdan böyle düştü
9. Cumhurbaşkanı Demirel’in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
Haberler››Güncel››ANTALYA Sokağa çıkma yasağında köpeklere ihtiyaç molası - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:23: BOĞAZ'DAKİ YUNUS SÜRÜLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber 16:22: Mesai arkadaşlarına tabut şakası yaptı - Haber 16:22: Yurt dışından Adana'ya getirilen 365 Türk vatandaşı karantina altında - Haber 16:22: Meslek lisesinde üretilen "video laringoskop" cihazı tanıtıldı - Haber 16:21: Başkan Öztekin : "Evlere günde iki öğün sıcak yemek dağıtıyoruz" - Haber 14:48: Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu - Haber 13:48: Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı - Haber 12:21: Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü - Haber 08:15: Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı - Ekonomi 19:10: Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi - Haber 19:04: Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi - Haber