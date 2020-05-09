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ANTALYA Sokağa çıkma yasağından muaf Antalya'da, trafik hafta içini aratmadı

Sokağa çıkma yasağından muaf Antalya'da, trafik hafta içini aratmadıSOKAĞA çıkma kısıtlamasından muaf tutulan Antalya'da, şehir trafiği hafta içini aratmadı.

09.05.2020 12:59 | Son Güncelleme: 09.05.2020 13:06
Sokağa çıkma yasağından muaf Antalya'da, trafik hafta içini aratmadı
SOKAĞA çıkma kısıtlamasından muaf tutulan Antalya'da, şehir trafiği hafta içini aratmadı. Kentin yoğun olarak kullanılan 100. Yıl Bulvarı, Antalyaspor Kavşağı ve Gazi Bulvarı'nda araç trafiği göze çarptı. Araç ve insan girişi yasağının devam ettiği dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise atlı polisler ve belediye çalışanları dışında bomboş kaldı. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turizmin başkenti Antalya'da, geçen haftalarda bomboş olan ana arterlerde araç trafiği dikkati çekti. Kentin yoğun olarak kullanılan cadde ve bulvarı araçlarla doldu. 100. Yıl, Antalyaspor Kavşağı ve Gazi Bulvarı'ndaki yoğunluk Demirören Haber Ajansı tarafından dron (insansız hava aracı) ile görüntülendi. Konyaaltı Sahili'ne giriş yasağı ise devam etti. ATLI POLİS TİMLERİNE VATANDAŞ İLGİSİ
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yaya ve atlı polis devriyeleri sahil şeridinde nöbet tuttu. Haftanın 7 günü sahil bandında göreve çıkan atlı polis yasaklı bölge dışında olan vatandaşlarla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Polis güvenlik şeritlerinin dışında durarak atlı polisle hatıra fotoğrafı çektirmek istediklerini belirten kadınlar, yaptıkları selfieleri sosyal medyadan paylaştı. Büyükşehir Belediyesi çalışanı bir kişi de atlı polislerin önüne oturarak selfie çekti. YUVASINI KORUMAK İSTEYEN KARGA DRONE SALDIRDI
Gazi Bulvarı üzerinde yaşanan trafik yoğunluğunu görüntülemek için havalanan Demirören Haber Ajansı dronu, kargaların saldırısına uğradı. Çevredeki ağaçlarda yuvalanan kargalar, yavrularını korumak için tehdit olarak düşündükleri insansız hava aracının üzerine pike yaparak saldırdı. Yırtıcı kuş sandıkları dronu korkutmaya çalışan kargalar, aracın çevresinde hızla döndü.
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ANTALYA Sokağa çıkma yasağından muaf Antalya’da, trafik hafta içini aratmadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Gazi Bulvarı, Antalyaspor, Antalya, Polis, Güncel, Haber

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