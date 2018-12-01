Antalya Sokak Hayvanlarına Anne ve Baba Oldular

Sokak hayvanlarına anne ve baba oldular
ANTALYA'nın Kemer
ilçesinde oturan Fermani Yeter (60) ve Bingül Yeter (58) çifti, yaklaşık 10 yıldır sokak hayvanlarına anne ve babalık yapıyor. Yeter çifti, her gün yemek verdikleri hayvanları hastalandıklarında veterinere götürüp tedavi ettiriyor. Fermani Yeter, Bunlar miyavladığı zaman benim karnım doymuyor. Önce bunların karnını doyuruyoruz. Daha huzurlu oluyoruz dedi.
Kemer'de oturan ve turizmciliğin yanında Kemer Alevi Bektaşi Kültür Derneği başkanlığını da yapan Fermani Yeter ile eşi Kemer Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyesi Bingül Yeter, yaklaşık 10 yıldır sokak hayvanlarını besliyor. 2 çocuk ve 3 torunu Hollanda
'da oturan Fermani ve Bingül Yeter çifti turizm sezonunun bitmesi ve otellerin kapanmasıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına her gün yiyecek sağlıyor. Haftanın 4 günü kuru mama, 3 günü ise kasaptan aldıkları kemik ve etlerle sokak hayvanlarına ziyafet çeken Yeter çifti, hayvanları hastalandıklarında veterinere götürüp, tedavilerini de yaptırıyor. Her gün 40- 50 sokak kedisinin yanı sıra sokak köpekleri de bu yemekten paylarını alıyor.
4 GÜN KURU MAMA, 3 GÜN YEMEK
Fermani Yeter, Kış geldiği zaman, havalar soğuduktan sonra sokak kedilerini, köpeklerini fark etmiyor onlara eşimle birlikte gidiyoruz kasaplardan tavuk kanadı ve bunun gibi malzemeleri alıyoruz cüzi bir fiyattan ve haftanın 3 günü onları pişiriyoruz, eşimle birlikte veriyoruz. Diğer 4 gün de kuru mama sipariş ediyoruz ve onları veriyoruz dedi.
'ÖNCE BUNLARIN KARNINI DOYURUYORUZ'
Hayvanların oteller kapandığında sokakta yiyecek bulamadığını vurgulayan Fermani Yeter, Resmen gelip kapının önünde miyavlıyorlar. Bunlar miyavladığı zaman benim karnım doymuyor. Önce bunların karnını doyuruyoruz. Daha sonra da çıkıyoruz eşimle kendi yemeğimizi yiyoruz. Daha huzurlu oluyoruz. Çünkü bunları seviyorum, bütün hayvanları seviyorum diye konuştu.
'HERKES YEMEĞİNDEN ARTANI VERSE YETER'
Bu konuda da herkesi duyarlı olmaya davet eden Fermani Yeter, şöyle dedi
İsterim ki bütün insanlar, en azından kapısının önüne gelen, kaç tane olursa olsun kedi ve köpeklere yedikleri yemeğin kalanını verse yine yeterli olur. Çünkü götürüp çöpe atacaklarına ve orada pislik yaratacaklarına kapılarının önüne bir küçük kabın üzerinde verseler daha iyi olur. Ben özellikle otelimin havuzunu boşaltmıyorum ve temiz tutuyorum sadece kediler, kuşlar gelsin su içsin diye.
Kemer,Anne
01 Aralık 2018 Cumartesi 11:23