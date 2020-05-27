ANTALYA Sokaklarda çocuk cıvıltısı

Sokaklarda çocuk cıvıltısıAntalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, 4 saatliğine sokağa çıktı.

27.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:41
Sokaklarda çocuk cıvıltısı
Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, 4 saatliğine sokağa çıktı. Ebeveynleri eşliğinde park ve bahçelere akın eden çocuklar, güneşli havanın keyfini çıkardı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde üçüncü kez sokağa çıktı. Antalya'da yerleşim yerlerine yakın park ve bahçeler çocuklarla dolup taştı. Konyaaltı seyir terasına gelen aileler çocuklarıyla birlikte selfie çekti. Park ve bahçelerde oynayan çocukların çoğunluğunun maske taktığı gözlendi. Kentin simgesi olan Cumhuriyet Meydanı da çocukların akınına uğradı. Atatürk Anıtı'na tırmanan çocuklar, gölgede dinlendi. Evde çok sıkıldıklarını, kendilerine ayrılan 4 saatlik zamanı oyun oynayarak değerlendireceklerini belirten çocukların bir kısmı top oynadı, bir kısmı ise jimnastik yaparak enerjisini attı. Çocuğuyla Konyaaltı seyir terasına gelen Ayşe Akçora, "3 ayın ardından çocuklar evde çok sıkıldı. Hava çok güzel tadını çıkartıyoruz. Çocuklar dışarıda daha mutlu" dedi. İki çocuğuyla seyir terasının tadını çıkaran Selin Akçora ise "Hava çok güzel. Evde çok sıkılıyorlar, dışarı çıkınca eğleniyorlar" dedi.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 3 aya yakın süredir evde olduğunu belirten 14 yaşındaki Serkan Doğan, "Hava almaya geldik, gezeceğiz. Evde çok daraldık. Maskemizi taktık, sahilde arkadaşlarımızla gezeceğiz" dedi. 14 yaşındaki Mehmet Ali Alıcı ise "Arkadaşlarımla buluşup denize gitmeyi özledim. Hep aynı yüzleri görüyorum. Biraz değişiklik olsun diye dışarıya çıktım. Denize girmeyi, plajda oturmayı çok özledim" dedi. ANTALYA Sokaklarda çocuk cıvıltısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi Haber
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran’da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak
Koronavirüs salgınında Türkiye’de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu Haber
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi Haber
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak Haber
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, ’Altımda bir şey yok’ cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Haberler››Güncel››ANTALYA Sokaklarda çocuk cıvıltısı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:37: Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne başbakanlık önünde eylem yaptı - Haber 14:37: TBMM Başkanı Şentop'tan 27 Mayıs açıklaması - Haber 14:35: Liselilere 750 soruluk 4'üncü destek paketi - Haber 14:35: ANTALYA Otomobil alev topuna döndü - Haber 14:35: ANTALYA Sokaklarda çocuk cıvıltısı - Haber 13:17: Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi - Haberler 11:52: Ne yağmur dinlediler ne korona! AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu - Haber 11:13: İngilizler araştırdı: Yüzük parmağı uzunluğu koronadan ölme olasılığını azaltıyor - Haber 10:12: Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu - Haber