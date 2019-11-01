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Antalya-sokakları 'cadılar' bastı

Sokakları 'cadılar' bastıAntalya'nın tarihi Kaleiçi sokaklarında korkutucu kostümler giyerek 'Cadılar Bayramı'nı kutlayanlar ilgiyle izlendi.

01.11.2019 14:23
Sokakları 'cadılar' bastı
Antalya'nın tarihi Kaleiçi sokaklarında korkutucu kostümler giyerek 'Cadılar Bayramı'nı kutlayanlar ilgiyle izlendi.
İlk kez İngiltere'de ortaya çıkan, Pagan ve Hristiyan kökenli bir gelenek olan, İngilizcede 'Halloween' olarak bilinen 'Cadılar Bayramı', Antalya'da da kutlandı. Muratpaşa ilçesinde bulunan tarihi Kaleiçi eğlence mekanlarında 'Halloween Party' etkinlikleri düzenlendi. Cadılar Bayramı'nın simgesi olarak bilinen içi boşaltılmış gülen surat şeklinde tasarlanan balkabağının içinde yanan mumların yer aldığı eğlence merkezleri, renkli görüntülere sahne oldu. Eğlence merkezlerinin önünde partiye özel makyajlar yapıldı. Genellikle cadı, zombi, vampir, Joker kostümlerini giyenler, ürkütücü makyajlarıyla Kaleiçi sokaklarına renk kattı. Özel kostüm ve makyajların hakim olduğu partilere katılanlar, geç saatlere kadar eğlendi.
Antalya-sokakları 'cadılar' bastı

Güncel

Kaynak: DHA


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