Antalya sokaklarında sıcak hava yoğunluğuna polis uyarısı
Antalya'da tüm korona virüs (Kovid-19) uyarılarına rağmen kent merkezindeki yoğunluk dikkat çekti.
03.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:28
Antalya'da korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler sıklaştırıldı. Sahil bandı ve parklar yoğunluk oluşmaması nedeniyle kapatılırken, polis tedbir amaçlı sürekli görev yapıyor. 'Evdekal' çağrısına genel itibariyle uyan Antalyalıların bugün kent merkezinde yoğunluk oluşturduğu görüldü. Hava sıcaklığının 20 dereceye ulaştığı turizm kentinde güneşi gören Antalyalıların bir kısmı sokağa çıkmayı tercih etti. Kent merkezindeki Kazım Özalp (Kapalıyol) ve Şarampol Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti. Vatandaşların bir kısmının maske ve eldiven taktığı, bir kısmının ise takmadığı görüldü. Caddede seyyar satıcıların da maske satışı yaptığı görüldü. Polis ekipleri hem yaya hem de ekip araçlarından yaptığı anonslarla vatandaşları banklara oturmamaları ve sosyal mesafelerini korumaları noktasında uyardı.
Yaşlı kadına polisten eldiven
Polis, Kapalı Yolda maske takarak yürüyen 80 yaşındaki bir kadını da durdurdu. Banka işlemleri için dışarıda olduğunu söyleyen yaşlı kadın ayrılmak isteyince polis tarafından izin verilmedi. Bir bankta dinlendirilen yaşlı kadına da polis takması için eldiven verdi. Araması halinde tüm ihtiyaçlarının kolluk kuvvetleri tarafından karşılanacağı söylenen ve evde kalması istenen kadın, daha sonra polis aracıyla evine götürüldü.
Polisten uyarı
Polis megafondan sürekli, "Değerli Antalyalılar sağlığınız ve sağlığımız için evlerde kalıyoruz sosyal mesafe olan 2 metreyi koruyoruz" anonsu yaptı.
Banka işlemleri için dışarı çıkmak zorunda olduğunu dile getiren Mehmet Özgümüş, "Çarşıda yoğunluk var. İnsanlar uzun zamandır dışarı çıkmıyordu. İşimi bitirip hemen eve gideceğim" dedi. - ANTALYA
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Kaynak: İHA