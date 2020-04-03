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Antalya sokaklarında sıcak hava yoğunluğuna polis uyarısı

Antalya sokaklarında sıcak hava yoğunluğuna polis uyarısı Korona virüs tedbirleri çerçevesinde 'Evdekal' uyarısına rağmen Antalyalıların kent merkezinde yoğunluk oluşturduğu görüldü Polis sokağa çıkan 80 yaşındaki yaşlı bir kadına önce eldiven verdi, daha sonra ekip aracıyla evine...

03.04.2020 20:42 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:44
Antalya sokaklarında sıcak hava yoğunluğuna polis uyarısı
Korona virüs tedbirleri çerçevesinde 'Evdekal' uyarısına rağmen Antalyalıların kent merkezinde yoğunluk oluşturduğu görüldü
Polis sokağa çıkan 80 yaşındaki yaşlı bir kadına önce eldiven verdi, daha sonra ekip aracıyla evine gönderdi
ANTALYA - Antalya'da tüm yeni tip Korona virüs (Kovid-19) uyarılarına rağmen kent merkezindeki yoğunluk dikkat çekti. Polis caddede maskeyle dolaşan 80 yaşındaki yaşlı bir kadını ekip aracıyla evine gönderdi.
Antalya'da Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler sıklaştırıldı. Sahil bandı ve parklar yoğunluk oluşmaması nedeniyle kapatılırken, polis tedbir amaçlı sürekli görev yapıyor. 'Evdekal' çağrısına genel itibariyle uyan Antalyalıların bugün kent merkezinde yoğunluk oluşturduğu görüldü. Hava sıcaklığının 20 dereceye ulaştığı turizm kentinde güneşi gören Antalyalıların bir kısmı sokağa çıkmayı tercih etti. Kent merkezindeki Kazım Özalp (Kapalıyol) ve Şarampol Caddesindeki yoğunluk dikkat çekti. Vatandaşların bir kısmının maske ve eldiven taktığı, bir kısmının ise takmadığı görüldü. Caddede seyyar satıcılarında maske satışı yaptığı görüldü. Polis ekipleri hem yaya hem de ekip araçlarından yaptığı anonslarla vatandaşları bankalara oturmamaları ev sosyal mesafelerini korumaları noktasında uyarı yaptı.
"Yaşlı kadına polisten eldiven"
Polis Kapalı Yolda maske takarak yürüyen 80 yaşındaki bir kadını da durdurdu. Banka işlemleri için dışarıda olduğunu söyleyen yaşlı kadın ayrılmak isteyince polis tarafından izin verilmedi. Bir bankta dinlendirilen yaşlı kadına polis takması için eldiven verdi. Araması halinde tüm ihtiyaçlarının kolluk kuvvetleri tarafından karşılanacağı ve yeter ki evde kalması istenen kadın daha sonra polis aracıyla evine götürüldü.
"Polisten uyarı"
Polis megafondan sürekli,"Değerli Antalyalılar sağlığınız ve sağlığımız için evlerde kalıyoruz sosyal mesafe olan 2 metreyi koruyoruz."anonsu yaptı.
Banka işlemleri için dışarı çıkmak zorunda olduğunu dile getiren Mehmet Özgümüş" Çarşıda yoğunluk var. İnsanlar uzun zamandır dışarı çıkmıyordu. İşimi bitirip hemen eve gideceğim."dedi. Antalya sokaklarında sıcak hava yoğunluğuna polis uyarısı

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Banka, Polis, Güncel

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Antalya sokaklarında sıcak hava yoğunluğuna polis uyarısı
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