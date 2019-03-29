Antalya Sokakta Çırılçıplak Gezince Gözaltına Alındı

Antalya
'da sokakta çırılçıplak gezen kimliği açıklanmayan adam, polis tarafından gözaltına alındı.
Vatandaşları şaşkına çeviren olay, 10 gün önce Muratpaşa
ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi Kazım Karabekir
Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde çırılçıplak dolaşan erkeği görenler, durumu polise bildirdi. Polis
tarafından gözaltına alınan erkek, ekip aracıyla polis merkezine götürüldü. Kimliği açıklanmayan adam, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Muratpaşa, Polis, Antalya, Güncel
Kaynak: DHA