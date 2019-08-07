Haberler» Güncel» Haber

ANTALYA Sokakta erkek cesedi bulundu

Sokakta erkek cesedi bulunduAntalya'da madde bağımlısı olduğu değerlendirilen Davut Çelebi (56) sokakta ölü bulundu.

07.08.2019 14:01
ANTALYA Sokakta erkek cesedi bulundu
Sokakta erkek cesedi bulundu
Antalya'da madde bağımlısı olduğu değerlendirilen Davut Çelebi (56) sokakta ölü bulundu.
Muratpaşa ilçesi Kışa Mahallesi 45. Sokak'ta hareketsiz bir erkeğin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından incelenen kişinin, yaşamını yitirdiği belirlendi. Davut Çelebi'ye ait olduğu belirlenen ceset üzerinde yapılan incelemede, 10 lira ile cep telefon bulundu. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Antalya, Çelebi, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:35   Stratejik plan için muhtarlar dinlendi
15:35   Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Terör örgütlerine yönlendirilebilecek olan gençleri kurtarmamız,...
15:35   İçişleri Bakanlığınca gönderilen bisikletler çocuklara hediye edildi
15:35   Hendek'te kesimhaneler denetlendi
15:35   Bayramiç'te kurbanlık küçükbaşlar kasap fiyatına satılıyor
15:35   Lille'nin yeni transferi Yusuf Yazıcı Fransız basına tanıtıldı
15:35   Aydın'da sezonun ilk kuru inciri kilosu 100 TL'den satıldı