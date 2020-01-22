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"Antalya Sömestir Festivali" başladı

Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen "Antalya Sömestir Festivali" başladı.

22.01.2020 18:25 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:27
Belediyesi tarafından düzenlenen " Sömestir Festivali" başladı.
Mimar Sinan Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalin açılışında konuşan belediye başkanı Hakan Tütüncü, çocukları çok sevdiklerini belirterek, sömestir tatilinin güzel geçmesi için bu festivali düzenlediklerini belirtti.
Mutlu, güzel ve eğlenceli beş gün geçireceklerini ifade eden Tütüncü, "Bu şehrin tüm çocuklarının mutlu olmasını istiyorum. Anne ve babaların, çocuklarıyla birlikte yapabilecekleri güzel aktivitelere kavuşmalarını istiyorum. Sadece Kepez'de değil, Antalya'nın tüm ilçelerinden buraya gelen çocuklarımızın mutlu olmasını istiyorum. İşte bu etkinlik bunlara hizmet ediyor. Birbirinden güzel etkinlikleri beraberce yaşayacağız." diye konuştu.
Öğrencilerin yarıyıl tatilini aktif ve verimli geçirebilmesi için düzenlenen festival kapsamında atölye çalışmaları, çeşitli şovlar, tiyatro, müzikal, konser ve illüzyon gösterileri gerçekleştirilecek.
Festival, 26 Ocak'ta sona erecek.

Kepez Belediyesi, Mimar Sinan, Antalya, Kepez, Güncel

Kaynak: AA


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