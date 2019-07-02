02.07.2019 11:08
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ANTALYA Sosyal medya fenomeni, 3 milyonuncu takipçiyi kutladı

Sosyal medya fenomeni, 3 milyonuncu takipçiyi kutladıDünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı olan 'Tiktok' adlı uygulamada 3 milyon takipçiye ulaşan sosyal medya fenomeni Ezgi Gizem Akdoğan (Ezgizem), Antalya'da plaj partisinde hayranlarıyla buluştu.

Sosyal medya fenomeni, 3 milyonuncu takipçiyi kutladı
Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı olan 'Tiktok' adlı uygulamada 3 milyon takipçiye ulaşan sosyal medya fenomeni Ezgi Gizem Akdoğan (Ezgizem), Antalya 'da plaj partisinde hayranlarıyla buluştu.
Çektiği kısa videoları Tiktok adlı uygulamada paylaşarak 3 milyon takipçi sayısına ulaşan Akdoğan, mutluluğunu takipçileri ve diğer fenomen arkadaşlarıyla kutladı. Antalyalı sosyal medya fenomenleri Deli mi ne (Abdü), Yakari ve Kadr gibi isimlerin de yerini aldığı plaj partisi, renkli görüntülere sahne oldu.
3 milyonuncu takipçiye ulaşan Ezgi Gizem Akdoğan, Türkiye 'de bu rakama ulaşmanın zorluğunu anlattı. Milyonlarca insanın çektiği videoları izleyerek yorum yaptığını hatırlatan Akdoğan, Bana arkadaşlarım Tiktok Star diyor. Günümün çoğunluğunu video hazırlayarak geçiriyorum. Çektiğim videolara binlerce 'like' alıyorum, yorumlar yapılıyor, beğeniliyor. Videolarımız akım oluşturuyor. Takipçilerim çektiğim videolara benzer videolar çekerek benimle paylaşıyor. Sevilmek, takip edilmek çok güzel bir duygu dedi.
Buluşmanın ardından takipçileriyle selfie çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşan Ezgi Gizem Akdoğan, buluşmaların süreceğini söyledi.
Ezgi Gizem Akdoğan'ın menajeri Erdem Bilensir ise hedeflerinin 6 ay içinde 10 milyon takipçiye ulaşmak olduğunu belirtti. Bilesir, Ezgi, önümüzdeki ay ABD'ye giderek dünya starlarıyla birlikte video çekecek dedi.ANTALYA Sosyal medya fenomeni, 3 milyonuncu takipçiyi kutladı
Kaynak: DHA
Antalya , Güncel

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