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Antalya sosyal medyada sahte içki yapımını anlatan şüpheli yakalandı

Sosyal medyada sahte içki yapımını anlatan şüpheli yakalandıANTALYA'da evine kurduğu düzenekle sahte içki imal eden ve yapılışını sosyal medya hesabından uygulamalı anlatan A.Ç. gözaltına alındı.

01.01.2020 18:13 | Son Güncelleme: 01.01.2020 18:14
Sosyal medyada sahte içki yapımını anlatan şüpheli yakalandı
ANTALYA'da evine kurduğu düzenekle sahte içki imal eden ve yapılışını sosyal medya hesabından uygulamalı anlatan A.Ç. gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sahte içkinin nasıl imal edileceğini anlatan A.Ç.'yi takibe aldı. Şüphelinin Muratpaşa ilçesinde oturduğunu belirleyen ekipler, evine baskın yaptı. Gözaltına alınan A.Ç'nin evinde sahte içki üretiminde kullanılan düzenek ve malzemeler ele geçirildi.
Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan A.Ç., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Antalya sosyal medyada sahte içki yapımını anlatan şüpheli yakalandı

Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


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