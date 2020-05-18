ANTALYA Sosyal medyadan İslamiyet'e hakaret ettiği öne sürülen kişi adliyede

Sosyal medyadan İslamiyet'e hakaret ettiği öne sürülen kişi adliyedeAntalya'da sosyal medya hesabı üzerinden İslamiyet'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan F.E., adliyeye sevk edildi.

18.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:46
Sosyal medyadan İslamiyet'e hakaret ettiği öne sürülen kişi adliyede
Antalya'da sosyal medya hesabı üzerinden İslamiyet'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan F.E., adliyeye sevk edildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığın, söz konusu paylaşımları yaptığı öne sürülen F.E. hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatıyla kolluk güçleri tarafından yapılan araştırma sonucunda paylaşımları yaptığı iddia edilen F.E., dün polis tarafından gözaltına alındı.
F.E., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Fotoğrafçı ve yazar olduğu belirtilen şüphelinin, adını taşıyan sosyal medya hesabından İslamiyet'e yönelik yapılan hakaret içerikli paylaşımlara çok sayıda kişi tepki gösterdi. ANTALYA Sosyal medyadan İslamiyet’e hakaret ettiği öne sürülen kişi adliyede

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel, Haber

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