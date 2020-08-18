ANTALYA ’Sosyal mesafesiz’ halay çektiler

'Sosyal mesafesiz' halay çektiler

Antalya'daki düğün ve kına gecelerinde, uzmanların koronavirüse karşı temizlik, sosyal mesafe ve maske uyarıları yine hiçe sayıldı. Sosyal mesafe kuralı, eğlenceye katılanların halay çekmeleriyle delindi, bazı davetliler ise maske kullandı. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Koronavirüs pandemisine karşın 1 Haziran sonrası uzmanların, Maske takın, sosyal mesafeyi koruyun ve hijyene dikkat edin uyarıları yok sayılmaya devam ediyor. Antalya'nın Kepez, Aksu ilçelerindeki düğün ve kına gecelerinde öncelikle sosyal mesafe yok sayıldı. Onlarca kişi kol kola halay çekmekten geri kalmadı. Bazılarının maskeyle halaya eşlik etmesi cep telefonu kameralarına da yansıdı.