Antalya Spor Yaparken Köpek Saldırısına Uğrayan Profesör Yanında Sopa Taşıyacak

Kaynak: DHA

Spor yaparken köpek saldırısına uğrayan profesör yanında sopa taşıyacak Antalya 'da spor amaçlı yürüyüş yaptığı parkta kendisini kovalayan 10 köpekten biri tarafından ısırılan Tıp Fakültesi'nden emekli Prof. Dr. Ersin Lüleci, kuduz tedavisi gördü. Bacağında 6 diş izi bulunan ve 13 gündür spor yapamadığını belirten Prof. Lüleci, Tedirginlik var. Hatta elime bir sopa alıp yürüyüşe çıkmayı düşünüyorum. Ne olur ne olmaz dedi. Akdeniz Üniversite (AÜ) Tıp Fakültesi'nden 2009 yılında emekli olan Prof. Dr. Ersin Lüleci, aynı fakülteden emekli eşi Güven Lüleci ile Muratpaşa ilçesindeki evlerinde yaşıyor. Her sabah Karaalioğlu Parkı'nda spor amaçlı yürüyüş yapan Prof. Dr. Ersin Lüleci, 8 Mart sabahı eşofmanını giyip yürüyüş için parka gitti. Parkın içerisindeki Rus Konsolosluğu önüne gelen Prof. Dr. Lüleci, 10 köpeğin saldırısına uğradı. Üzerine gelen köpeklerden kaçmak için hamle yapan Prof. Dr. Ersin Lüleci'yi, köpeklerden biri sağ baldırından ısırdı.Yere düşen Prof. Dr. Lüleci'nin yardım çığlığına Rus Konsolosluğu'nda görevli polis memuru koştu. Polis memuru köpekleri uzaklaştırırken, Prof. Dr. Lüleci, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Muayene edilen Prof. Dr. Lüleci'nin sağ bacağında 6 diş izi tespit edildi. Sağlık görevlileri, ısıran köpeğin de bulunarak kuduz virüsü taşıyıp taşmadığının tespitini istedi. Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri parkta inceleme yaptıktan sonra tarif edilen renkte ve cinste bir köpeği yakalayarak karantinaya aldı. Yakalanan köpeğin Prof. Dr. Lüleci'yi ısıran köpek olmadığı anlaşıldı. Köpek, her ihtimale karşı 10 gün karantinada bekletildi.KÖPEKLER ÇETE HALİNDE GEZİYORKendisini ısıran köpeğin bulunamaması üzerine kuduz tedavisine başlanan Prof. Dr. Ersin Lüleci'nin bir süre sonra sağ bacağında iltihap ve şişmeye bağlı morluklar oluştu. Kuduz aşısı olan Prof. Dr. Lüleci, tedavisinin sonuna yaklaştığını ve karantinadaki köpeğin kendisinin onayıyla serbest bırakıldığını belirtti. Karaalioğlu Parkı'ndaki köpeklerin kalabalık ve başıboş dolaştıklarını kaydeden Prof. Dr. Lüleci, Çete halinde geziyorlar. Sağa sola saldırıyorlar. Bazen araçlara, bazen insanlara. Hayvan severlerin tepkileri nedeniyle köpeklere müdahale edilemediğini öğrendim. Olan bana oldu, kuduz aşısına başladık. Son 2 aşım kaldı. Köpek ısırır tamam, ama burası Antalya'nın en büyük parkı. Bu parkta başıboş köpek olmaz. Bunların buradan alınması gerekir. Her gün birine saldırıyormuş köpekler dedi.ELİNDE SOPAYLA SPOR YAPACAKTedirginlik yaşadığını belirten Prof. Dr. Ersin Lüleci, Beni ısıran çok vahşi ve sert görünüşlü bir köpekti. Kuduz olduğuma dair endişem yok. Aşılarımı yaptırdım. Yara yerindeki kitleye sanırım bir müdahale yapılacak. 13 gündür yürüyüşe çıkmadım. Tedirginlik var. Hatta elime bir sopa alıp yürüyüşe çıkmayı düşünüyorum. Ne olur ne olmaz diye konuştu.KÖPEKLERİN OTOMOBİLLERE SALDIRISI GÖRÜNTÜLENDİBu arada, olayın yaşandığı Karaalioğlu Parkı'nda 5 köpeğin başıboş dolaştıkları ve bazı vatandaşların durumdan tedirgin oldukları görüldü. Köpeklerin, park içerisinden geçen otomobillere saldırdıkları ve arkalarından uzun süre koştukları görüntülendi.