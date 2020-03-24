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ANTALYA Spotçuda korkutan yangın

Spotçuda korkutan yangınAntalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir spotçuda yangın çıktı.

24.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:35
Spotçuda korkutan yangın
Antalya 'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir spotçuda yangın çıktı. Spotçu içerisinde yer alan çok sayıda cansız manken ve plastik raf, yangında kullanılamaz hale geldi. Çevre sakinlerinden biri evinin balkonundan hortumla yangına müdahale etti.
Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 128 sokak üzerinde yer alan bir spotçuda saat 14.00 sıralarında başlayan yangını görenler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İşyeri içerisinde bulunan cansız manken, plastik raflar ve diğer ürünler kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangını gören çevre sakinlerinden biri evinin balkonundan hortumla yangına müdahale etti. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamlarken, yangının neden çıktığı araştırılıyor.
Yangını gören bir vatandaş, işyerinin yanında bulunan apartmanın bitişiğinden başlayan yangının, sigara izmaritinden çıkmış olabileceğini dile getirdi. ANTALYA Spotçuda korkutan yangın

Kaynak: DHA

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ANTALYA Spotçuda korkutan yangın
Etiketler : Muratpaşa, Antalya, Manken, Güncel

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