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Antalya Stadı, maç öncesinde dezenfekte edildi

Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında yarın Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivaspor karşılaşmasına ev sahipliği yapacak Antalya Stadı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.

15.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:56
Antalya Stadı, maç öncesinde dezenfekte edildi
Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında yarın Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivaspor karşılaşmasına ev sahipliği yapacak Antalya Stadı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Stadı'nda ilaçlama yaptı.
Ekipler, stadyumun tribünler, koridorlar ve soyunma odaları başta olmak üzere birçok yerini dezenfekte etti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Antalyaspor, Antalya, Spor

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