Antalya Stadı, maç öncesinde dezenfekte edildi
Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında yarın Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivaspor karşılaşmasına ev sahipliği yapacak Antalya Stadı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.
15.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:56
Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında yarın Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivaspor karşılaşmasına ev sahipliği yapacak Antalya Stadı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Stadı'nda ilaçlama yaptı.
Ekipler, stadyumun tribünler, koridorlar ve soyunma odaları başta olmak üzere birçok yerini dezenfekte etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Stadı'nda ilaçlama yaptı.
Ekipler, stadyumun tribünler, koridorlar ve soyunma odaları başta olmak üzere birçok yerini dezenfekte etti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Antalyaspor, Antalya, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Spor
Son dakika: Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Spor
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Spor
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Spor
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Spor
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti
Spor
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Spor
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!