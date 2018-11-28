28 Kasım 2018, 16:12
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Antalya Stadı'nın Zeminine Bakım...

Antalya Stadı

Antalyaspor'un maçlarının oynandığı Antalya Stadı'nın zeminine bakım yapıldı.

Spor Toto Süper Lig takımı Antalyaspor'un maçlarının  oynandığı Antalya Stadı'nın zeminine bakım yapıldığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, stattaki zemin bakım çalışmalarının tüm  hızıyla sürdüğü, rutin çalışmalarla aynı anda yapılan işlemlerle zeminin bozulan  bölgelerinin onarıldığı belirtildi.
Güneş görmeyen bölgelere suni güneş sisteminin uygulandığı vurgulanan  açıklamada, "Stat zemini Süper Lig'de oynanacak Göztepe maçının ardından acil  olarak yeniden bakıma alınıp, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Darıca  Gençlerbirliği karşılaşmasına hazırlanacak." ifadeleri kullanıldı.
  

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