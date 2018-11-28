Antalya Stadı'nın Zeminine Bakım Yapıldı

Spor Toto Süper Lig takımı Antalyaspor'un maçlarının oynandığı Antalya Stadı'nın zeminine bakım yapıldığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, stattaki zemin bakım çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü, rutin çalışmalarla aynı anda yapılan işlemlerle zeminin bozulan bölgelerinin onarıldığı belirtildi.
Güneş görmeyen bölgelere suni güneş sisteminin uygulandığı vurgulanan açıklamada, "Stat zemini Süper Lig'de oynanacak Göztepe maçının ardından acil olarak yeniden bakıma alınıp, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasına hazırlanacak." ifadeleri kullanıldı.
Antalyaspor,Antalya
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:46