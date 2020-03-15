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Antalya Stadyumu dezenfekte edildi

Antalya Stadyumu, Antalyaspor'un yarın saat 20.00'de Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Süper Lig 26'ncı hafta karşılaşması öncesi dezenfekte edildi.

15.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:53
Antalya Stadyumu dezenfekte edildi

Antalya Stadyumu, Antalyaspor 'un yarın saat 20.00'de Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Süper Lig 26'ncı hafta karşılaşması öncesi dezenfekte edildi.Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yüzey çalışması bu sabah gerçekleştirildi. 14 kişilik ekiple yapılan çalışma, protokol tribünü, basın tribünü, yayıncı kuruluş ve radyo anlatım odaları, anons odası, iki takımın soyunma odaları, hakem, gözlemci, temsilci, doping, güvenlik, basın toplantısı odaları, ortak alanlar, yedek kulübeleri, sağlıkçı kulübeleri ve yeşil sahanın tüm çevresi, ekipler tarafından dezenfekte edilerek karşılaşmanın oynanmasına hazır hale getirildi. Gerekli tedbirlerin alınmasına maç öncesi ve sırasında da devam edilecek. Müsabaka öncesinde girişler, tuvaletler ve ortak alanlarda kullanılacak el dezenfektanları da bugün itibarıyla Antalya Stadyumu'na yerleştirildi.


- Antalya

Kaynak: DHA

Etiketler : Antalya Stadyumu, Antalyaspor, Sivasspor, Antalya, Spor

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