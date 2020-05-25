ANTALYA Sümer Ezgü'den sağlık çalışanlarına 'Sağlık Olsun' şarkısı

Sümer Ezgü'den sağlık çalışanlarına 'Sağlık Olsun' şarkısıTÜRK Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, koronavirüsle mücadele eden sağlık personeli için 'Sağlık Olsun' adlı şarkı besteledi.

25.05.2020 14:29 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:36
Sümer Ezgü'den sağlık çalışanlarına 'Sağlık Olsun' şarkısı
TÜRK Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, koronavirüsle mücadele eden sağlık personeli için 'Sağlık Olsun' adlı şarkı besteledi. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor' projesine destek veren Ezgü, 'Hadi Gari Sende Gel' şarkısını köy ve opera çalgılarıyla yeniden seslendirdi.
Antalya'da yaşayan Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, koronavirüs günlerinde sağlık çalışanlarına destek verebilmek için yeni bir şarkı besteledi. 'Sağlık Olsun' adını verdiği şarkısını koronavirüsle mücadele eden tüm sağlık çalışanlara armağan eden Sümer Ezgü'ye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan destek geldi. Çavuşoğlu sosyal medya paylaşımında, 'Haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz sağlık çalışanlarımıza hazırladığı bu güzel eser için Anadolu'nun Sesi Sümer Ezgü'yü yürekten kutluyorum' ifadelerine yer verdi.
BAKANLAR DA BEĞENDİ
'Sağlık Olsun' şarkısının video klibinde sağlık çalışanlarının canla başla koronavirüsle mücadele ettiği anlara yer verildi. Antalya'da evinde çekim yapan Sümer Ezgü, eline sazını alarak, bestelediği şarkıyı sağlık çalışanları için seslendirdi. Koronavirüs günlerinde canla başla çalışan sağlık emekçilerine teşekkür etmek ve onlara bayramlık armağan olmasını istediği için bu şarkıyı yazdığını anlatan Sümer Ezgü, 'Çok güzel bir beste oldu. 'Sağlık Olsun' şarkısını Dışişleri Bakanlımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da çok beğenmiş, o da sosyal medya hesabından paylaştı. Daha sonra şarkıyı Sağlık Bakanımıza göndermiş. O da çok beğenmiş. Hastabakıcısından hemşiresine, doktorlarına kadar kendi yaşamlarını riske atarak çalıştılar. Bu süreçte de birçok sağlık çalışanını kaybettik, onlara bir minnet duyuyoruz. Sağlık çalışanlarına ithafen bu şarkıyı yazdım" diye konuştu.
ÖĞRETMENLERLE BİRLİKTE BAYRAMLIK MÜZİK
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 'Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor' projesine de destek verdiğini anlatan Sümer Ezgü, öğretmen arkadaşları Utku Ulaş Cömert ve Yöresel Senfoni Orkestrası'yla birlikte çocuklar için köy ve opera çalıgılarıyla türküler söylediklerini anlattı. Koronavirüs nedeniyle öğretmenlerin evlerinde çekim yaptığını aktaran Sümer Ezgü, şöyle konuştu:
"Küçük bir grubum var. Koronavirüs günlerinde herkes evde olduğu için bir hatıra kaydı yapmayı düşünürken orkestra elemanım Utku Cömert, bu kaydı büyük bir orkestrayla yapma önerisinde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenler için yeni bir projesi olduğundan bahsetti. Ekibimde bulunan 32 kişilik öğretmen grubumla bu kaydı yapmak çok anlamlı olacaktı. Öğretmenler ekibi olarak bir kısım Antalya'dan bir kısım ise Konya'dan eşlik etti. Herkes evinde olduğu için çok zor bir kayıt yaptık. Çok sesli bir müzik yapıldığı için zorlandık. Doktor arkadaşım Ali Ozan Karcı da bize destek vererek ses kayıtlarını temizledi. Utku ise görüntü montajlarını yaparak ortaya çok güzel bir kayıt çıktı. Evlerden senfoni ve halk müziği orkestrasıyla 'Hadi Gari Sende Gel' kaydını yaptık. Milli Eğitim Bakanlığı da yaptığımız çalışmayı değer görmüş ve kendi sitelerinde yayınladı. Eskiden radyolarda türkülerle bayramlar kutlanırdı. Biz de Yöresel Senfoni Orkestrası'yla bayramlık müzik yapmış olduk." ANTALYA Sümer Ezgü’den sağlık çalışanlarına ’Sağlık Olsun’ şarkısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Sümer Ezgü, Antalya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Haber
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı Haber
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı Haber
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Instagram’da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal’la olan konuşmaları duyuldu Haber
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Hollanda’nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Haber
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu Haber
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio’nun teknik ekibe katıldığını açıkladı Haber
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Haberler››Güncel››ANTALYA Sümer Ezgü'den sağlık çalışanlarına 'Sağlık Olsun' şarkısı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:33: "Radyo Türkiye" projesiyle "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek - Haber 14:33: Niğde'de sokak hayvanlarına mama desteği - Haber 14:31: Aylık 45 milyon maske üretimi bayramda da devam ediyor - Haber 14:31: Şehit Murat Sarıgül, şehadetinin 4'üncü yılında kabri başında anıldı - Haber 14:31: Antalya'da park halindeyken yanan minibüsün kundaklandığı iddia edildi - Haber 14:03: Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı - Ekonomi 13:24: El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi - Haber 12:11: Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi - Haber 11:54: Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu - Magazin 10:02: İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı - Haberler