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Antalya Süper Amatör Ligi

Antalya Süper Amatör Lig karşılaşmasında Korkuteli Belediyespor, Türklerspor'u 5-0 mağlup etti.

17.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:52Antalya Süper Amatör Ligi
Süper Amatör Lig karşılaşmasında Belediyespor, Türklerspor'u 5-0 mağlup etti.
Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadyumunda oynanan karşılaşmayı, Korkuteli Belediyespor 7. dakikada Volkan Bucaklı, 42.dakikada Tayyar Karadağ, 56 ve 61. dakikalarda Enver Ekinci ve 83. dakikada Volkan Bucaklı'nın golleri ile 5-0 kazandı.
Korkuteli Belediyespor bu galibiyetle 23 puanla haftayı lider tamamlarken en yakın takipçisi Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve ile puan farkını 5'e çıkardı.

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Kaynak: AA

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