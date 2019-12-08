Haberler » Spor » Antalya Süper Amatör Ligi - Spor

Antalya Süper Amatör Ligi

Antalya Süper Amatör Lig maçında Korkuteli Belediyespor, konuk ettiği Muratpaşa Belediyespor'u 5-2 yendi.

08.12.2019 20:18 | Son Güncelleme: 08.12.2019 20:18Antalya Süper Amatör Ligi
Süper Amatör Lig maçında Belediyespor, konuk ettiği Belediyespor'u 5-2 yendi.
Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan Antalya Süper Amatör Lig karşılaşmasında, ikinci sıradaki Korkuteli Belediyespor beşinci sıradaki Muratpaşa Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi takım 3.dakikada Mustafa Soytaş, 13. dakikada Emre İnal, 44.ve 62.dakikada Enver Ekinci, 54.dakikada Tayyar Karadağ'ın attığı gollerle 5-2 kazandı.
Konuk takımın iki golünü ise 18.ve 31. Dakikada Süleyman Zıngal attı.
Korkuteli Belediyespor bu galibiyetle 26 puanla haftayı lider tamamladı. Muratpaşa Belediyespor ise 20 puan ile beşinci sıradaki yerini korudu.

Korkuteli Belediyespor, Muratpaşa, Korkuteli, Antalya, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

21:12 Voleybol: Toplu sonuç - Spor
21:11 Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir maçının ardından - Spor
21:07 Kartal'ın Umut'u var! - Spor
21:06 Quaresma 3. kez Beşiktaş'a karşı forma giydi - Spor
21:05 Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu) - Spor
19:11 Denizlispor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı! - Spor
19:08 Kasımpaşa taraftarından Fikret Orman göndermesi - Spor
19:07 Başakşehir'in 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi - Spor
19:07 Tayfur Havutçu, Kasımpaşa'daki ilk maçına çıktı - Spor
18:49 Trabzonspor, Antalyaspor'u 3-1 yendi - Spor
8.12.2019 21:15:21