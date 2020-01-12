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Antalya Süper Amatör Ligi

Antalya Süper Amatör Lig maçında Korkuteli Belediyespor, deplasmanda Finike Belediyespor'u 4-1 yendi.

12.01.2020 21:10 | Son Güncelleme: 12.01.2020 21:26Antalya Süper Amatör Ligi
Süper Amatör Lig maçında Korkuteli Belediyespor, deplasmanda Belediyespor'u 4-1 yendi.
Finike 100. Yıl Stadyumu'nda oynanan Antalya Süper Amatör Lig ikinci yarı ilk karşılaşmasında, birinci sıradaki Korkuteli Belediyespor yedinci sıradaki Finike Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi konuk takım Korkuteli Belediyespor 18 ve 24'üncü dakikada Metecan Takı, 42 ve 76'ncı dakikada Enver Ekinci'nin golleri ile 4-1 kazandı. Ev sahibi takım Finike Belediyespor'un tek golünü ise 38'inci dakikada Recep Çabuk attı.
Korkuteli Belediyespor bu galibiyetle 32 puanla ikinci yarıya lider başladı. Finike Belediyespor ise 20 puanda kaldı.

Korkuteli Belediyespor, Antalya, Finike, Spor

Kaynak: AA

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