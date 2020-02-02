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Antalya Süper Amatör Ligi

Antalya Süper Amatör Lig'de, Korkuteli Belediyespor, konuk ettiği Mahmutlarspor'u 4-2 yendi.

02.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:36Antalya Süper Amatör Ligi
Süper Amatör Lig'de, Belediyespor, konuk ettiği Mahmutlarspor'u 4-2 yendi.
Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, lider Korkuteli Belediyespor ile düşme potasındaki Mahmutlarspor karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi takım, 13. dakikada Erkan Sütçü,14. ve 32. dakikada Enver Ekinci ile 85. dakikada da Tayyar Karadağ'ın attığı gollerle 4-2 kazandı. Konuk takımın golleri ise 25. dakikada Ozan Mert Yılmazoğlu ve 66. dakikada Mehmet Önder'den geldi.
Korkuteli Belediyespor, bu galibiyetle 41 puanla liderliğini sürdürürken, 10 puandaki Mahmutlarspor düşme potasında kaldı.

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Kaynak: AA

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