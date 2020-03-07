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Antalya Süper Amatör Ligi

Antalya Süper Amatör Ligi'nde deplasmanda Türkler Belediyespor ile karşılaşan Korkuteli Belediyespor, maçtan 6-0 galip ayrıldı.

07.03.2020 20:20 | Son Güncelleme: 07.03.2020 20:20Antalya Süper Amatör Ligi
Süper Amatör Ligi'nde deplasmanda Türkler Belediyespor ile karşılaşan Korkuteli Belediyespor, maçtan 6-0 galip ayrıldı.
İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, 10'uncu sıradaki Türkler Belediyespor ile ilk sırada yer alan Korkuteli Belediyespor karşı karşıya geldi.
Korkuteli Belediyespor, 5. dakikada Mehmet Doyuran'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçtikten sonra 43.dakikada Tayyar Karadağ, 55.dakikada Mustafa Soytaş, 62.dakikada Okan Çakır, 85 ve 89.dakikada ise Enver Ekinci'nin attığı gollerle maçın galibi oldu.
Sarı-yeşilli takım, bu galibiyetle puanını 53'e çıkardı ve liderliğini korudu. Türkler Belediyespor ise 19 puanla onuncu sırada kaldı.

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Kaynak: AA

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7.03.2020 20:38:59