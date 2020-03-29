Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ANTALYA-Şüpheli yakını kadınların tartışmasında polisten sosyal mesafe uyarısı

Şüpheli yakını kadınların tartışmasında polisten sosyal mesafe uyarısı ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi 4 kadının yakınları, adliye önünde tartıştı.

29.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:35
ANTALYA-Şüpheli yakını kadınların tartışmasında polisten sosyal mesafe uyarısı

Şüpheli yakını kadınların tartışmasında polisten sosyal mesafe uyarısı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi 4 kadının yakınları, adliye önünde tartıştı. Polis , dip dibe olan kadınları, aralarında 1,5 metre mesafe bulunması uyarısında bulunarak uzaklaştırdı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çolaklı ve Kumköy mahallelerinde koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan 5 yıldızlı bir otelden toplam değeri 15 bin lira olan spiral, matkap, küçük spiral ve vana ile bir mağazadan 15 eşofman takımı ile 25 tişört çalındığı ihbarı üzerine araştırma başlattı. Araştırmada hırsızlık olaylarının bir kamyonetle gelen 3 kadın tarafından yapıldığı tespit edildi. Plakası belirlenen kamyoneti Demirciler Mahallesi'nde park halinde bulan jandarma ekipleri, şüphelilerin G.K., Y.K., C.K. ile kendilerine yardım eden N.D. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan 4 kadın şüpheli, otelden ve mağazadan çaldıkları malzeme ve ürünleri teslim etti. Malzeme ve ürünler sahiplerine geri verildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri adliyeye getirilirken, kucağında 1 yaşlarında çocuk olduğu görüldü. Şüpheliler savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KORONAVİRÜSE RAĞMEN DİP DİBE TARTIŞTILAR

Manavgat Adliyesi önünde bekleyen şüpheli yakınları arasında ise bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında yetkililerin koronavirüs uyarılarını hiçe sayan şüpheli yakınlarının, çok dar bir alanda yaptıkları münakaşa, polisler tarafından sona erdirildi. Polisler, koronavirüs salgını nedeniyle aralarında 1,5 metre mesafe olması gerektiğini söyleyerek kadınları uzaklaştırdı. Şüpheli yakınları, bu sırada kendilerini görüntülemeye çalışan gazetecilere, virüsün kendilerini etkilemeyeceğini söyleyip, yerden taş alarak saldırı girişiminde bulundu.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Manavgat, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››ANTALYA-Şüpheli yakını kadınların tartışmasında polisten sosyal mesafe uyarısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Otomotiv devinden örnek hareket: Hiç araç satmasak bile kimseyi işten çıkarmayacağız Haberler
Otomotiv devinden örnek hareket: Hiç araç satmasak bile kimseyi işten çıkarmayacağız
’Virüsün pik yapması an meselesi’ diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli Haberler
"Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
Japonya’da aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi Haberler
Japonya'da aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi
İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti Haberler
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti
İstanbul Valiliği’nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın Haberler
İstanbul Valiliği'nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Yargıtay’dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek Haberler
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek

Son Dakika Güncel Haberleri

14:37: Askerlik hatırası tankı dükkanında sergiliyor - Haber 14:36: 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SESSİZLİK HAKİM -2 - Haber 14:36: Bağlar Belediyesi fırınları denetleyip açıkta satılan ekmekleri topladı - Haber 14:36: Bolu'ya giriş ve çıkışlarda yolcuların ateşleri ölçülüyor - Haber 14:36: YediHilal Derneği dijital okuma grupları kurdu - Haber 13:14: "Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli - Haber 13:02: Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi - Haber 12:40: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti - Haber 12:23: Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu - Haber 11:08: İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek - Haber 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler