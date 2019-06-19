ANTALYA SURİYELİ CİNAYETİNDE İKİ SANIĞA TOPLAM 50 YIL HAPİS

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Suriyeli Muaz Elsmudi'nin (28) öldürülmesi davasında tutuklu yargılanan sanıklar Yakup Kemal Külte'ye 25 yıl 10 ay, Zafer Arslan'a 25 yıl, Hamza Arslan'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Karar duruşmasında Yakup Kemal Külte ve Zafer Arslan suçu birbirlerine attı.Manavgat'ın Side Mahallesi'nde geçen yıl 9 Şubat'ta Suriyeli Muaz Elsmudi, sokakta tabancayla öldürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede 14 boş kovan bulan jandarma, Suriyeli Elsmudi'nin cep telefonunda yaptığı incelemede cinayetle ilgili Yakup Kemal Külte, rent a car işletmecisi Zafer Arslan ve amcasının oğlu Hamza Arslan'ı gözaltına aldı. Soruşturma safhasında şüpheliler verdikleri ifadelerde, Muaz Elsmudi'nin torbacılık yaptığını, aralarında uyuşturucu satışı konusunda alacak borç anlaşmazlığı olduğunu, olayın olduğu gece de bu durumu görüşmek için bir araya geldiklerini söyledi. Muaz Elsmudi'nin olay gecesi uyuşturucu kullandığını, uyuşturucunun etkisiyle kendilerine küfretmeye başladığını ve para ödemeye yanaşmadığını öne süren şüphelilerden Zafer Arslan ve Yakup Kemal Külte verdikleri ifadede, bir anlık öfkeyle Muaz Elsmudi'yi öldürdüklerini anlattı. Manavgat sulh ceza hakimliği tarafından Zafer Aslan ve Yakup Kemal Külte, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Hamza Arslan ise yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir imza verme şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.İDDİANAME HAZIRLANDIOlayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Manavgat cumhuriyet başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede şüpheliler Zafer Aslan ve Yakup Kemal Külte'nin 'kasten öldürme', Hamza Arslan'ın ise 'suç delillerini gizleme' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından cezalandırılmaları istendi.'CİNAYETİ ZAFER VE HAMZA İŞLEDİ'Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Zafer Aslan ve Yakup Kemal Külte ile avukatları ve yakınları katıldı. Tutuksuz sanık Hamza Arslan duruşmada yer almadı. Duruşmada son savunmasını yapan sanık Yakup Kemal Külte, cinayeti kendisinin değil Zafer Arslan'ın işlediğini öne sürerek, Ölen Muaz Elsmudi ile yakın arkadaştım. Onunla beraber gezerdik. Olay günü, cinayetten 2 saat önce Muaz, Zafer Arslan'la dövüştü. Sonra biz Muaz'la çıktık, alkol aldık. Zafer bizi iş yerine çağırdı. Zafer'in yanına gittik. Zafer ve Hamza, Muaz'ı öldürdü dedi. Sanık Yakup Kemal Külte, cezaevindeyken Zafer Arslan'ın kendisine suçu üstlenirse para vereceğini söylediğini de iddia etti.'MUAZ'A ATEŞ ETTİ'Sanık Zafer Arslan da savunmasında rent a car işletmeciliği yaptığını söyleyerek, Yakup Kemal Külte'ye zaman zaman evine gitmesi için boşta olan otomobillerden verirdim. Olaydan önce de otomobil verdim. Otomobili GPS cihazından kontrol ettiğimde eve gitmediğini görünce, Yakup Kemal Külte'den geri getirmesini istedim. Otomobilde Muaz'la geldiler. Önce Muaz indi, ardından Yakup Kemal Külte otomobilden inerek Muaz'a ateş etti diye konuştu.'BU OLAYDA BEN ATEŞ ETMEDİM'İşlemediği bir suç yüzünden 17 aydır tutuklu olduğunu iddia eden Zafer Arslan, şöyle dediBenim tek suçum olay yerinde olmam ve Yakup Kemal Külte'yi ağabey gibi sevmemdir. Ben bu kadar ceza yatacağımı bilsem olayın ardından koşa koşa karakola giderdim. Yakup Kemal Külte, cinayetin ardından, ağlayarak bana, 'Benim 4 çocuğum var. Gidip onları son kez göreyim. Yarın teslim olurum' dedi. Ben elime silahı ateş etmek için sadece askerde aldım. G3 tüfeğiyle 25 metre atışı yaptık. Bu olayda ben ateş etmedim.Sanıkların avukatları da yaptıkları savunmada, müvekkillerinin cinayeti işlemediklerini savundu.Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Yakup Kemal Külte'ye 'kasten öldürme' suçundan önce ömürboyu hapis cezası verdi. Sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alan mahkeme heyeti Yakup Kemal Külte'nin cezasını 25 yıl hapse indirdi. Heyet ayrıca sanığa Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezası verdi. Mahkeme ömürboyu hapis cezası verdiği sanık Zafer Arslan'ın cezasını da duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak 25 yıla indirdi. Tutuksuz sanık Hamza Arslan ise 'suç delillerini gizleme' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı. Mahkeme heyeti, verdikleri karara karşı Yargıtay ve bölge adliye mahkemesinde itiraz yolunun açık olduğunu belirtti.