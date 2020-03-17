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ANTALYA Tamer Tuna ve Rıza Çalımbay'dan koronavirüs yorumu

ANTALYA Tamer Tuna ve Rıza Çalımbay'dan koronavirüs yorumu.

17.03.2020 00:21 | Son Güncelleme: 17.03.2020 00:23
ANTALYA Tamer Tuna ve Rıza Çalımbay'dan koronavirüs yorumu
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
ANTALYA Tamer Tuna ve Rıza Çalımbay'dan koronavirüs yorumu

Kaynak: DHA

Etiketler : Rıza Çalımbay, Tamer Tuna, Güncel

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