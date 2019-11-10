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Antalya Tanzim Satış Mağazası Kepez'de açılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, halka ucuz et sunacağı ilk tanzim satış mağazasını Kepez İlçesi Zafer Mahallesi'nde açıyor.

10.11.2019 11:29 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:34Antalya Tanzim Satış Mağazası Kepez'de açılıyor
Büyükşehir Belediyesi, halka ucuz et sunacağı ilk tanzim satış mağazasını İlçesi Zafer Mahallesi'nde açıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET Et Satış Mağazasının bir ay içinde Antalyalıların hizmetinde olması hedefleniyor.

Yerelden ve kırsaldan kalkınma hedefiyle yola çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in halka ucuz et sunmak amacıyla açılması talimatını verdiği tanzim satış mağazaları için çalışmalar sona geldi. Başkan Böcek'in seçim vaatleri arasında yer alan Halk Et Projesi, Kepez'den başlıyor. Projeyi yürüten Büyükşehir Belediyesi İştiraki ANET, Kepez İlçesi Zafer Mahallesi'nde uygun bir yer buldu. Titizlikle hazırlanan projenin ardından tadilat çalışmalarına başlandı. "Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET Et Satış Mağazası" adını alacak tanzim satış mağazasının bir ay içinde hizmete girmesi hedefleniyor.

Vatandaşın bütçesini zorlamadan uygun fiyata et alabilmesine imkan sağlayacak proje kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET, Antalyalı besicinin hayvanını ilk elden alacak. ANET tesislerinde sağlıklı ortamda kesimi yapılan hayvanlar, yine ANET et satış mağazaları vasıtasıyla Antalyalılara ulaştırılacak. Üreticiden tüketiciye ucuz ve sağlıklı gıda zinciri oluşturularak yerelden kalkınmaya destek olması hedeflenen proje ile ekonomik fiyatla kaliteli et üretilecek ve tüketicinin yüzü gülecek.

ANET tarafından ilk etapta Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde olmak üzere 3 adet et satış mağazası açılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET Et Satış Mağazaları süreç içerisinde tüm ilçelere yayılacak. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Kepez, Güncel

Kaynak: İHA

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