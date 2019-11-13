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Antalya tarımında tropik meyveler yeni alternatif

Vali Münir Karaloğlu, Pitaya (ejder meyvesi) ve muz seralarını gezip Antalyalı çiftçilerin tropik meyve üretiminde büyük bir atış olduğunu açıkladı.

13.11.2019 10:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:39Antalya tarımında tropik meyveler yeni alternatif
Vali Münir Karaloğlu, Pitaya (ejder meyvesi) ve muz seralarını gezip Antalyalı çiftçilerin tropik meyve üretiminde büyük bir atış olduğunu açıkladı.

Vali Münir Karaloğlu son yıllarda Antalya tarımında büyük bir artış gösteren tropik meyve üretimini incelemek amacıyla 'da seraları ziyaret edip, üreticilerle sohbet etti. Aksu ilçesinde pitaya meyvesinin hasadını yapan Vali Münir Karaloğlu çiftçilerle birlikte muz fidanı dikip suladı. Tropik meyve seralarını ve bahçelerini inceleyen Vali Karaloğlu, Antalya tarımında tropik meyvelerin vatandaşın alternatif gelir kaynağı olarak geliştiğini anlattı.

Aksu ilçesinde pitaya (ejder meyvesi) serasını inceleyip Meyve hasadında bulunduğunu belirten Karaloğlu, "Yine Aksu'da bir muz serasını ziyaret edip muz ekimine iştirak ettik. Eskiden sadece Alanya ve Gazipaşa'da bulunan tropik meyveler artık serayla birlikte Manavgat, Serik ve Aksu'ya kadar gelmiş durumda" dedi.

"Yerli muzumuz ihtiyacımızı karşılayacak"

'nin muz ihtiyacının 800 bin ton civarında olduğunu ifade eden Karloğlu, 500 bin tonunun Türkiye'de üretildiğini ve Antalya'da son üç yıldır muz serası bakımından ciddi bir gelişme olduğunu kaydetti. Özellikle muz üretiminde Manavgat ve Aksu'da ciddi bir artış olduğunu açıklayan Karaloğlu, "Önümüzdeki dört, beş yıl içerisinde Türkiye'nin iç tüketiminin tamamını yerli muz üreticilerinin üretimleriyle karşılayacağımızı düşünüyorum. Sadece muz değil, mango, pitaya gibi diğer türlerde de çok ciddi bir gelişme var. Zaten Alanya avakadosunun coğrafi işaretini aldık. İhracatına da başladık. Yeni yeni tropik türlerle beraber Antalya çok önemli bir tropik meyve üssü olmaya emin adımlarla ilerliyor. Çiftçimizin diğer sebze meyvenin yanında tropik meyve konusunda da yeni bir gelir kapısı açılmış olacak" ifadelerini kullandı.

Sera ziyaretlerinin ardından Çalkaya Mahallesinde cenaze yemeği veren bir aileye taziye ziyaretinde bulunan Karaloğlu, Aksu Belediyesini de ziyaret ederek Belediye Başkanı Halil Şahin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. - ANTALYA

Münir Karaloğlu, Antalya, Türkiye, Aksu, Güncel

Kaynak: İHA

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