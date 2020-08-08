ANTALYA Tatillerinin ilk saatinde soyuldular

Tatillerinin ilk saatinde soyuldular

Konya'dan eşi ve oğluyla tatil için Antalya'ya gelen Murat Levent'in (25) denize girmek için park ettiği aracında bulunan bin 200 lira nakit ve çeyrek altını çalındı. Büyük şaşkınlık yaşayan Levent, bir saat önce Antalya'ya geldiklerini belirterek, "Tatili ucuza getirmek istiyorduk. Hırsız mağduru olduk" dedi.

Olay, Konyaaltı sahilindeki Antalya Yaşam Parkı'nda meydana geldi. Konya'dan eşi ve oğluyla bir yakının yanına tatile gelen Murat Levent, 38 YV 386 plakalı otomobilini park edip, denize girmek için gitti. Bir süre sonra otomobile dönen Levent, aracının sol arka kelebek camının kırıldıktan sonra bagajda duran ve içinde 1200 lira nakitle çeyrek altının bulunduğu çantanın olmadığını fark etti. Büyük şaşkınlık yaşayan Murat Levent hemen durumu polise bildirdi. İhbarın ardından hareket geçen polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olaydan bir saat önce Konya'dan Antalya'ya geldiklerini belirten Murat Levent, "Arabayı park ettikten sonra kısa bir süre içinde sahile kadar gidip, geldim. Camın kırık olduğunu fark edince soyulduğumu fark ettim. Hemen polisi aradım. Tatili ucuza getirmek istiyorduk. Hırsız mağduru olduk" dedi.