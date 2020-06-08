ANTALYA Tedavi için geldiği Antalya'da arkadaşının evinde öldü

Tedavi için geldiği Antalya'da arkadaşının evinde öldüTEDAVİ için geldiği Antalya'da arkadaşı Ahmet U.?nun evine giden Osman Karaaslan (62), duştan sonra fenalaşıp yaşamını yitirdi.

08.06.2020 20:01 | Son Güncelleme: 08.06.2020 20:07
Tedavi için geldiği Antalya'da arkadaşının evinde öldü
TEDAVİ için geldiği Antalya'da arkadaşı Ahmet U.?nun evine giden Osman Karaaslan (62), duştan sonra fenalaşıp yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Böbrek rahatsızlığı bulunan Osman Karaaslan, bugün ikamet ettiği Afyonkarahisar'dan tedavi için Antalya'ya geldi. Karaaslan'ın arkadaşı Ahmet U., kendi yanında kalabileceğini söyedi. Akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastaneden Ahmet U. ve eşinin evine gelen Karaaslan, duş aldıktan sonra bir anda fenalaşarak yere yığıldı.
Ne olduğunu anlayamayan Ahmet U., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Karaaslan'a kalp masajı yapmaya başladı. Ancak Karaaslan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri ev sahibi Ahmet U.?nun ifadesine başvururken, evde de incelemede bulundu.
Yapılan işlemlerin ardından Osman Karaaslan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. ANTALYA Tedavi için geldiği Antalya’da arkadaşının evinde öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Osman Karaaslan, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Haber

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