Antalya Tek Başına Yaşadığı Evde Ölmek Üzereyken Bulundu

Tek başına yaşadığı evde ölmek üzereyken bulundu
ANTALYA'da tek başına yaşadığı evde ayağı kayıp düşen Sevim Yılmaz (82), ölmek üzereyken bulundu. Yılmaz, hastanede tedaviye alındı.
Olay, Kepez
ilçesi Ulus
Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Tek başına yaşayan Sevim Yılmaz'dan dün akşamdan bu yana kadar haber alamayan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtiden adrese gelen sağlık ve polis ekipleri eve giremeyince itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla dairenin penceresinden girip kapıyı açtı. İtfaiyenin yerde yatar halde bulduğu Sevim Yılmaz'ın dün akşam saatlerinde ayağının kayması sonucu düştüğü, düşmeye bağlı ayaklarında ve gözlerinde derin morluklar oluştuğu görüldü. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
Polis,Ulus,Kepez,Sevim Yılmaz
21 Kasım 2018 Çarşamba 13:11