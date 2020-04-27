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ANTALYA Tekne ve paraşütle 'Evde kal Türkiye'm' çağrısı

Tekne ve paraşütle 'Evde kal Türkiye'm' çağrısıAntalya'nın Manavgat ilçesinde faaliyet gösteren su sporları işletmeci ve çalışanları, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle paraşütle 'Evde kal Türkiye'm' çağrısı yaptı.

27.04.2020 09:35 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:38
Tekne ve paraşütle 'Evde kal Türkiye'm' çağrısı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde faaliyet gösteren su sporları işletmeci ve çalışanları, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle paraşütle 'Evde kal Türkiye'm' çağrısı yaptı.
Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkarak, bütün dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edilen Covid-19'la ilgili Manavgat'ta su sporları işletmeci ve çalışanları, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu. Alınan özel izinle ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının gözetiminde denize açılan su sporları çalışanları, paraşütle Manavgat sahillerinde Türk bayrağı ve 'Evde kal Türkiye'm' mesajının yazılı olduğu pankart açtı.
Manavgat Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Ömer Şahin, dünyanın ve Türkiye'nin Covid-19 salgını nedeniyle çok zor günler geçirdiğini belirterek, "Bu süreçte en zor durumda kalan, meslektaşlarımız ve çalışanlarımız. En az 5 aydır bugünleri, sezonun açılmasını bekleyen turizmcilerimiz. Zor durumdaki turizm çalışanlarımıza bir nebze katkı olsun diye Manavgat Turizm Geliştirme Kooperatifi olarak yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber ayni ve nakdi yardımda bulunduk" dedi.
Başkan Ömer Şahin, ülke olarak mücadele ederek bu salgının üstesinden gelineceğini söyleyerek, "Bu salgının çok hızlı sona ermesi için uzmanların uyarılarında söylediği gibi evde kalmanın, insanlarla ilişkileri azaltmanın önemi çok büyük. Bu nedenle, 'Evde kal Türkiye' diyoruz" diye konuştu. ANTALYA Tekne ve paraşütle ’Evde kal Türkiye’m’ çağrısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Manavgat, Türkiye, Güncel , Haber
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