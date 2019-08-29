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Antalya Teknokent ve Astek Genel Kurulu yapıldı

Antalya Teknokent ve Antalya Sanayi Teknolojileri şirketinin genel kurul toplantısı gerçekleştirdi.

29.08.2019 21:24 Antalya Teknokent ve Astek Genel Kurulu yapıldı
Antalya Teknokent ve Antalya Sanayi Teknolojileri şirketinin genel kurul toplantısı gerçekleştirdi.
Akdeniz Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlüğün salonunda düzenlenen toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Altunkaya ve Prof. Dr. Erol Gürpınar, Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz katıldı.
Yavuz, yaptığı açıklamada, teknokent olarak tedarikçi firmaların yeni pazar ve alternatif finansman kaynaklarını geliştirmek için çalışma yaptıklarını söyledi.
Batı Akdeniz Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi hakkında da bilgi veren Yavuz, teknokent bünyesinde yer alan Girişimcilik ve Kuluçka Merkezinin ve Prototip Atölyesinin öğrenciler ve akademisyenler için projelerini ve faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri önemli merkezler olduğunu kaydetti.

ODTÜ Teknokent, Akdeniz, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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