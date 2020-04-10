Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ANTALYA Temmuzda düğün yoğunluğu; günde 2 düğün

Temmuzda düğün yoğunluğu; günde 2 düğünKoronavirüs nedeniyle uygulanan yasaklardan dolayı mart ve nisanda düğününü erteleyen çiftlerin temmuz ile ağustos ayını tercih etmesinden dolayı, açılacağı tarih henüz belli olmayan salonlarda bu iki ay günde iki düğün yapılması planlanıyor.

10.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:11
Temmuzda düğün yoğunluğu; günde 2 düğün
Koronavirüs nedeniyle uygulanan yasaklardan dolayı mart ve nisanda düğününü erteleyen çiftlerin temmuz ile ağustos ayını tercih etmesinden dolayı, açılacağı tarih henüz belli olmayan salonlarda bu iki ay günde iki düğün yapılması planlanıyor.
Koronavirüse yönelik tedbir kapsamında düğün salonlarının faaliyetlerine ara verilmesi, evlilik hazırlığı yapan çiftlerin kafasında soru işareti oluşturdu. Düğününü ileri tarihe erteleyenlerin tarih konusunda yaşanan belirsizlik, iptal edenlerin de ödedikleri kapora ücreti nedeniyle endişeli bekleyişi sürüyor.
Koronavirüs nedeniyle düğün salonlarının kapalı olmasına rağmen bu yıl evlilik ya da özel gün için salon kiralamayı düşünenler temmuz ayından itibaren 1 yıllık süreci kapsayan tarihe rezervasyon yaptırmaya başladı. Virüs salgını nedeniyle düğününü erteleyenlerin temmuz ve ağustos ayına gerçekleştirdiği rezervasyon nedeniyle, açılacağı tarih belli olmasa da düğün salonlarında bu aylarda aşırı yoğunluk yaşanması bekleniyor.
Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkanı Barış Ay, Türkiye genelinde 21 bin civarında düğün salonu, Antalya'da da 116 düğün salonunun yanı sıra 240 organizasyon firması bulunduğunu anlattı. Koronavirüs nedeniyle nisan, mayıs, haziran aylarındaki düğünlerinin iptal edildiğini aktaran Ay, iptallerden dolayı bazı çiftlere kapora ücretinin geri ödendiğini bazılarının da ileri tarihlere ertelendiğini söyledi.
Koronavirüs nedeniyle düğün salonu işletmecilerinin zor durumda olduğunu dile getiren Ay, "Zor süreçten geçiyoruz esnafımız mağdur durumda. Esnafımızın çek, senet, takas ödemesi durdurulmalı. Kira ödemelerinde yardım istiyoruz. Düğünler için temmuz, ağustos ayına yeni kayıt alamıyoruz. Kapalı olduğumuz 3 aylık dönemi 2 aya sığdırmaya çalışıyoruz. Temmuz ve ağustosta bazı salonlarda gündüz ve akşam olmak üzere günde iki düğün rezervasyonu yapılıyor. Eylül, ayı biraz daha boş. Düğünü ertelemek isteyen vatandaşlarımıza sıkıntı yaşatmadan istedikleri tarihe erteleme yapmaya çalışıyoruz. İptal edenlerin de kapora ücretini ödüyoruz" diye konuştu.
Antalya'da bir düğün salonu işletmecisi İlyas Can ise salgın nedeniyle mart, nisan, mayıs ayları için salonunda yaklaşık 72 düğünün iptal edildiğini ya da ileri tarihe ertelendiğini söyledi. Haziran ayına rezervasyon yapmadıklarını anlatan Can, virüs nedeniyle ertelenen ya da daha önce alınan kayıtlar nedeniyle temmuz ayında salonunda günde 2 düğün yapılmasının planlandığını, salon fiyatlarının da aynı olduğunu belirtti. ANTALYA Temmuzda düğün yoğunluğu; günde 2 düğün

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
İstanbul’da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı Haberler
İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Haberler ›› Güncel ››ANTALYA Temmuzda düğün yoğunluğu; günde 2 düğün - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:18: Güdül'de genel dezenfekte çalışması yapıldı - Haber 16:18: Sosyal mesafe uyarısı yapan polise saldıran kişi gözaltına alındı - Haber 16:17: Bilecik'in Ormangüzle köyü karantinaya alındı - Haber 16:16: Çorlu'da, Cumhuriyet Meydanı yayalara kapatıldı - Haber 16:16: Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yıldönümü - Haber 15:40: Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber