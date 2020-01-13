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Antalya terhis olan askerin yaralı bulduğu şahin korumaya alındı

Terhis olan askerin yaralı bulduğu şahin korumaya alındıANTALYA'nın Manavgat ilçesinde terhis olan jandarma er Abdulkadir Özbak tarafından yol kenarında kaçak avcılar tarafından vurulmuş ve yaralı olarak bulunan kızıl şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

13.01.2020 17:32 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:35
Terhis olan askerin yaralı bulduğu şahin korumaya alındı
ANTALYA'nın ilçesinde terhis olan jandarma er Abdulkadir Özbak tarafından yol kenarında kaçak avcılar tarafından vurulmuş ve yaralı olarak bulunan kızıl şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.
Manavgat Side Özel Eğitim Merkez Komutanlığı'nda askerlik görevini tamamlayarak terhis olan jandarma er Abdulkadir Özbak, ağabeyiyle Manavgat Şelalesi'ne ziyaret için gelirken, yaralı bir kuşun yol kenarına düştüğünü gördü. Kuşun yaralı bir kızıl şahin olduğunu fark eden Abdulkadir Özbak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü Köprülü Kanyon Milli Park Şefliği'ni arayarak bilgi verdi.
Kanatlarından yaralı haldeki kuşu bulan Abdulkadir Özbak, "Abimle beraber Manavgat Şelalesi'ni gezmeye geliyorduk. Tarlanın yanına kuşun düştüğünü gördük. Yanına gittik, baktık, şahin. Kanatları yaralı uçamıyor. Tedavisi için yetkililere teslim edeceğiz" dedi.
Köprülü Kanyon Milli Parkı Şefliği yetkilerine teslim edilen kızıl şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi. Diğer taraftan aynı bölgeden bugün sabah saatlerinde yaralı bir şahinin daha Köprülü
Kanyon Milli Parklar yetkililerine getirilip teslim edildiği ve şahinlerin kaçak avcılar tarafından vurulmuş olabileceği belirtildi.
Antalya terhis olan askerin yaralı bulduğu şahin korumaya alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Manavgat, Güncel

Kaynak: DHA


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