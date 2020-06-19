ANTALYA Terk eden sevgili gelince intihardan vazgeçti

Terk eden sevgili gelince intihardan vazgeçtiAntalya'da, iddiaya göre erkek arkadaşı kendisinden ayrıldığı için bunalıma giren L.E. (22), falezlerde intihara kalkıştı.

19.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:47
Terk eden sevgili gelince intihardan vazgeçti
Antalya'da, iddiaya göre erkek arkadaşı kendisinden ayrıldığı için bunalıma giren L.E. (22), falezlerde intihara kalkıştı. 2 saat boyunca ikna edilemeyen L.E., erkek arkadaşının gelmesiyle intihardan vazgeçti.
Olay, saat 07.00 sıralarında Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı içinde bulunan falezlerde meydana geldi. Falezlerin uç kısmında oturan genç kızı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda buldu. İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, intihar edeceğini söyleyen L.E. adlı genç kızı ikna etmek için iki saat uğraştı. Sevgilisinden ayrıldığını ve yaşamak istemediğini belirten L.E., erkek arkadaşının olay yerine gelmesiyle intihardan vazgeçti. Genç kız, erkek arkadaşıyla birlikte olay yerinden ayrıldı. ANTALYA Terk eden sevgili gelince intihardan vazgeçti

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek Haber
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor Haber
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi Haber
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Elazığ’da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü Haber
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Max Kruse’nin Emre Belözoğlu’yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi Haber
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Haber
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye’yle ilgili kararından geri adım attı Haber
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Haberler››Güncel››ANTALYA Terk eden sevgili gelince intihardan vazgeçti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:14: KOCAELİ Dilovası'nda yağmur su baskınlara neden oldu - Haber 11:13: Ganos Dağı eteklerinde ada çayı hasadı başladı - Haber 11:13: Terörden arındırılan Rasulayn kurulan gümrük kapısıyla Türkiye'ye açılacak - Haber 11:13: Son dakika haberi... Öğretmenler okul bahçesinde kazma kürekle üretim için çalıştı - Haber 11:11: Demirköy'de ağaç ıslahı başladı - Haber 11:04: Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu - Magazin 10:54: Son Dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu reddetti - Haber 10:19: Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek - Ekonomi 09:59: Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı geldi - Haber 16:49: Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti - Haber