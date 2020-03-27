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Antalya Ticaret Borsası, üye aidatlarını erteledi

Antalya Ticaret Borsası (ATB), üyelerinin aidat borçlarını faiz yada gecikme zammı olmadan ekim ayına kadar erteledi.

27.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:12
Antalya Ticaret Borsası, üye aidatlarını erteledi
Antalya Ticaret Borsası (ATB), üyelerinin aidat borçlarını faiz yada gecikme zammı olmadan ekim ayına kadar erteledi.
ATB Başkanı Çandır, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınan önlemler kapsamında, üyelerinin yanında olduklarını belirtti.
Üyelerinden gelen her talebi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) ilettiklerini kaydeden Çandır, "TOBB'un girişimiyle Ticaret Bakanlığı'nın oluruyla üyelerin aidat borçlarını faiz yada gecikme zammı olmadan ekim ayına kadar erteledik. Bu zorlu dönemi birlikte atlatacağız. Koronavirüs salgınıyla ilgili alınan önlemler kapsamında, üyelerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Güncel

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