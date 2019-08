ANTALYA Timati Kemer'de tatilcileri coşturdu

Timati Kemer 'de tatilcileri coşturdu Antalya 'nın Kemer ilçesinde birer gün arayla iki konser veren Rus R&B ve hiphop şarkıcısı Timati (Timur İldarovich Yunus), vatandaşlarından ve tatilcilerden yoğun ilgi gördü.Rus şarkıcı Timati, Beldibi turizm bölgesindeki Rixos Sungate Otel'de konser verdi. Otelde konaklayan Rus, Ukrayna ve Kazakistan'dan gelen tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği konserine Timati, 'İyi Akşamlar Türkiye' diyerek başladı. Yaklaşık 1 saat süren konserde sevilen şarkılarını seslendiren Timati'ye konser alanını dolduran turistler de eşlik etti. Tatilciler konserin her anını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.Timati ikinci konserini Club Aura'da verdi. Yaklaşık 4 bin kişinin izlediği Timati konseri öncesinde DJ Serkan'ın çaldığı parçalarla tatilcileri coşturdu. Go go dansçılarının şovundan sonra sahneye çıkan Timati, hareketli şarkılarıyla izleyenleri coşturdu.Yaklaşık bir saat süren konserde Timati, Türk izleyenleri ise Selamün aleyküm Türkiye, Türkiye en iyi, bir numara sözleriyle selamladı. Timati konserinde, Tarkan'ın seslendirdiği 'Şımarık' şarkısını da DJ'ye çaldırdı. Timati ve turistler şarkıya eşlik ederek dans etti.