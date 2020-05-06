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ANTALYA TIR, otomobile çarptı; 2 arkadaş yaşamını yitirdi

TIR, otomobile çarptı; 2 arkadaş yaşamını yitirdiMUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, kavşakta TIR'ın çarptığı otomobildeki emekli öğretmen Hilmi Sert (60) ile arkadaşı Canser Zeytinci (62) yaşamını yitirdi.

06.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:33
TIR, otomobile çarptı; 2 arkadaş yaşamını yitirdi
MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, kavşakta TIR'ın çarptığı otomobildeki emekli öğretmen Hilmi Sert (60) ile arkadaşı Canser Zeytinci (62) yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece Muğla- Antalya karayolunun Seydikemer- Saklıkent kavşağında meydana geldi. Muğla'nın Fethiye ilçesi yönünden Antalya yönüne giden Ahmet K. yönetimindeki 34 FF 7787 plakalı TIR, Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Aklar Mahallesi'ne gitmek üzere kavşaktan dönüş yapan emekli öğretmen Hilmi Sert yönetimindeki 07 D 4341 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü 2 çocuk babası Hilmi Sert ile yanındaki arkadaşı 5 çocuk babası Canser Zeytinci ağır yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapıldı. Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
İki arkadaşın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sert ve Zeytinci'nin yarın Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Aklar Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kavşakta TIR'ın çarptığı otomobildeki emekli öğretmen Hilmi Sert ile arkadaşı Canser Zeytinci'nin yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kavşaktan dönmek için manevra yapan Hilmi Sert'in kullandığı otomobile, hızla gelen TIR'ın çarpması yer aldı. ANTALYA TIR, otomobile çarptı; 2 arkadaş yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel, Haber

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