Antalya TOKİ Konutlarına Kura Çekimi Yapıldı

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde hazırlanan, Turizm Çalışanları Toplu Konut Projesi'nde gelir tipine göre başvurular arasından kura çekimi yapıldı. 1+1 konut tipi için ilk kurayı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "İnşallah bu yaptığımız konuttan sonra 5 bin emekçi kardeşimize daha yeni konut yapma imkanını sağlamış olacağız" dedi.Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliği ile Serik Yukarıkocayatak'ta hayata geçirilen Turizm Çalışanları Toplu Konut Projesi'nin kura çekimi yapıldı. Kura çekimi 1+1 3 adet ev için 5 başvuru, 2+1 alt gelir tipinde 131 adet konuta 170 başvuru, 2+1 şeklinde orta gelir konut tipinde 309 konut için 233 başvuru arasından yapıldı. İlk kura çekimini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Menderes Türel gerçekleştirdi. Türel, 1+1 3 adet ev için 5 kişinin içerisinden kura çekti, kurada Gülşah Doğan Yantur, Sinan Oruç, Metin Elgün'ün isimleri çıktı.Verdikleri her sözü yerine getiren bir belediye olduklarını vurgulayan Menderes Türel, belediye başkanı olmanın onuru ve gururunu vatandaşlarla beraber yaşadığını söyledi.2014 seçimi öncesi yapacakları projelerle ilgili katalog dağıttıklarına işaret eden Türel, "Onların bir sayfasında ne demiştik? 'Turizm emekçisini dar gelirli kardeşimizi sigara parası ücretiyle ev sahibi yapacağız' demiştik. Bugün o sözü yerine getirmenin mutluluğu ile karşınızdayız. 606 liradan başlayan taksitlerle, sizleri ev sahibi yapacak projenin önemli bir bölümü tamamlandı. Bugün de artık hangi daire sizin olacak onun kurasını çekeceğiz" diye konuştu.Türel, 500 vatandaşa sağladıklarını bu imkanı, bir dahaki dönemlerinde 5 bin kişiye sağlayacaklarının sözünü verdi.3 bin liranın altında geliri olan vatandaşlara bu imkanı sağladıklarını kaydeden Başkan Türel, "5 bin liranın altında maaşı olan dostlarımıza da bu imkanı sağlayacağız. Turizmin 12 aya yayılması bizim için çok önemli. Alt yapılar, üst yapılar yapıyoruz. Biz turizm sektörüne sahil projeleri, katlı kavşaklar, kanalizasyonlar, arıtmalar yatırımlarını yaparken siz değerleri emekçilerimi unutamazdık. Biz halk hizmetin hakka hizmet olduğunu bilerek yolumuza devam ediyoruz. Sizlerin destekleri olmasaydı bu projelerin hiçbirisi Antalya'da olamazdı. Bizden önce yapılamadı" dedi.İnşaatın yüzde 50'sinin tamamlandığını söyleyen Başkan Türel, geri kalan kısımlarının ise 2019 yılı içerisinde tamamlanacağını kaydetti."359 projenin içerisinde 70 bin kardeşimiz yeni iş imkanına kavuşacak"Türel, vatandaşlarla bugün önemli bir anı yaşattıklarını kaydetti. 'Dünyada mekan ahrette iman' anlayışıyla yola devam ettiklerini kaydeden Türel, "İnşallah bu yaptığımız konuttan sonra, 5 bin emekçi kardeşimize daha yeni konut yapma imkanını sağlamış olacağız. Antalya'mıza bir dahaki dönemde kazandıracağımız 359 projenin içerisinde 70 bin kardeşimiz yeni iş imkanına kavuşacak. Yeni iş sahaları açılacak. Turizm 12 aya yayılacak. Önceden 3 aydı şimdi ise Mart başından başlayarak Kasım sonuna kadar devam eden 9 aylık döneme yayıldı. 3 ayımız kaldı. Ben biliyorum turizmcilerle önümüzdeki sezon bu yüzden açık tutacaklar. Bu 3 ayı da yüksek turizm sezonuna alışır hale getirdiğimizde sevgili dostlar, turizm 12 aya yayılarak, işsizlik problemi kalmayacak. Benim emekçi kardeşim yaptığımız yatırımlarda 12 ay işinde çalışacak ve evine ekmek götürecek. Bunu bugüne kadar biz yaptık. Birileri lafla peynir gemisi yürüttüler. Size hizmetkar olmanın onuru ve gururuyla çalışıyoruz. Gece gündüz demeden gayret ediyoruz. Bu işler kolay olsaydı, bizden önce de yapılırdı. Bizim gücümüz milletin gücü. Destek sizden, hizmet bizden. Sizlerin güvenine layık olabilmek için gece gündüz demiyoruz" ifadelerini kullandı.Vatandaşın dua ve desteğiyle başarıya ulaştıklarını dile getiren Türel, yeni konutların hayırlı olması temennisinde bulunarak konuşmasını noktaladı. - ANTALYA