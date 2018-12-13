Antalya Tomruklar Yola Düştü

13 Aralık 2018 Perşembe 13:46



13 Aralık 2018 Perşembe 13:46

Antalya'nın Akseki ilçesinde tepede kesimi yapılan tomruklar yola düştü. Yaklaşık yarım saat ulaşımın aksadığı yol tomrukların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.Antalya- Konya karayolunun 15'inci kilometresindeki Akseki'ye bağlı Kumluboğaz mevkisindeki tepede yapılan ağaç kesme çalışmaları sırasında, kesilen tomruklardan bazıları yola düştü. Herhangi bir kazanın yaşanmadığı olayın ardından ihbar üzerine bölgeye gelen bir iş makinesiyle tomruklar kaldırıldı.Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sırasında yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Tomrukların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.