Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Antalya Toptancı Hali'nde koronavirüs tedbirleri artırıldı

Türkiye'nin her bölgesine yaş sebze meyve gönderilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında tedbirler artırıldı.

16.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:16
Antalya Toptancı Hali'nde koronavirüs tedbirleri artırıldı
Türkiye 'nin her bölgesine yaş sebze meyve gönderilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında tedbirler artırıldı.
Belediye ekiplerince belirli aralıklarla dezenfekte edilen halin iki noktasına dijital ateş ölçerler yerleştirildi. Maskesiz girişlerin yasak olduğu hale, ilçelerden yaş sebze meyve getiren tır ve kamyon şoförlerinin ateş ölçümü gerçekleştiriliyor.
Üretici ve komisyoncuların ihtiyacının karşılanması için halde belediye ekiplerince 10 bin maske dağıtımı yapıldı. Sık sık maske ve eldivenlerin değiştirildiği toptancı halinde, paketlemede yeni kasalar kullanılıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, vatandaşın sağlığı için en önemli yerlerden birinin toptancı hali olduğuna belirterek, "Esnafın, müstahsilin sağlıklı şekilde mallarını satması ve pazarlaması, halkın istifadesine sunması için gerekli çalışmaları yapıyoruz." ifadesini kullandı.
Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz ise halde her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Antalya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
İmamoğlu, ’Ekrem’e zırnık yok’ kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Haberler
İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti Haberler
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
’Yazın 2 ay okullar açık olacak’ dedikodularına Bakan Selçuk noktayı koydu Haberler
"Yazın 2 ay okullar açık olacak" dedikodularına Bakan Selçuk noktayı koydu
Lüks aracının içerisinde kafasına ateş edip canına kıydı Haberler
Lüks aracının içerisinde kafasına ateş edip canına kıydı
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
Haberler ›› Güncel ››Antalya Toptancı Hali'nde koronavirüs tedbirleri artırıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:38: Tekirdağ'da sokak hayvanlarına yem ve su bırakıldı - Haber 16:38: Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor - Haber 16:38: Rize'de resepsiyon görevlisi kadını öldüren kişi tutuklandı - Haber 16:37: Vefa, tablet almak için biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı - Haber 16:36: Çukurova Üniversitesi'nde umut veren koronavirüs çalışması (2) - Haber 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 10:52: Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış - Haber