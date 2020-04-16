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Antalya Toptancı Hali'nden ürünler günlük yola çıkıyor

Antalya Toptancı Hali'nden ürünler günlük yola çıkıyor (2)18 SAATTE İSTANBUL, 12 SAATTE ANKARAKumluca Toptancı halinden Tırlara yüklenen sebzeler, en geç 18 saat içinde İstanbul, 12 saatte de Ankara haline teslim ediliyor.

16.04.2020 16:11 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:23
Antalya Toptancı Hali'nden ürünler günlük yola çıkıyor (2)
18 SAATTE İSTANBUL, 12 SAATTE ANKARA
Kumluca Toptancı halinden Tırlara yüklenen sebzeler, en geç 18 saat içinde İstanbul , 12 saatte de Ankara haline teslim ediliyor. Sebze tüccarları üreticinin Kumluca haline getirdiği ürünleri alıyor. Paketleme tesislerinde özel ambalajlarla paketlenen ürünler, ya tüccarın kendi Tırları veya nakliyat şirketlerinin kamyon ve Tırları ile Türkiye'nin tüm hallerine sevk ediliyor. Ürünler gittiği yerde özelliği bozulmadan 3- 4 gün bekleyebiliyor. Nakliyat firması sahibi Amir Gülümser, "Tüccar halden malını alıyor. Kendi hallerinde ardiyelerinde mallarını işliyor. Paketlemesini tamamladıktan sonra bize teslim ediyorlar. Bu şekilde meyvelerimizi, sebzelerimizi, narenciyelerimizi Türkiye genelindeki tüm hallere sevk ediyoruz. Biz ürünleri 17- 18 saatte, bazen 15 saatte Ankara, İstanbul, izmir, Konya, Afyon, Kütahya yani Türkiye'nin muhtelif yerlerine teslim ediyoruz. Ürünleri tüccardan teslim aldığımız andan itibaren hiçbir şekilde zarar görmemesi kaydıyla yerlerine teslim ediyoruz. Devletimizden tek isteğimiz, sebze nakliyesi yaptığımız kamyonlara yakıt desteği" dedi. Komisyoncu Selehattin Okur ise "Kumluca'da üretip tüccar arkadaşlarımıza verdiğimiz mallarımız, İstanbul'a 12 saatte, Ankara'ya 8 saatte ulaştırılıyor. Aynı zamanda hijyenik ortamda sağlıklı bir şekilde ambalajlanıyor, tüketiciye sunuluyor. Ürünlerimiz kaliteli şeffaf ve hijyenik bir ortamda hazırlandığından tüketicilerimiz rahatlıkla tüketebilir. Sevkiyat yaptığımız ürünler özellikle koronavirüsten dolayı özel ambaljlarla hazırlanıp tüketiciye sunuluyor. Ürünlerimiz gittiği yerde 3- 4 gün kalsa bile herhangi bir bozulma olmaz" diye konuştu. Antalya Toptancı Hali’nden ürünler günlük yola çıkıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Antalya, Ankara, Güncel
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