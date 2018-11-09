09 Kasım 2018, 18:14
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Antalya Toptancı Hali Yeni Sezonu Açtı

Antalya Toptancı Hali Yeni Sezonu Açtı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksinin sezon açılışı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksinin sezon açılışı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya Toptancı Halinde 2017-2018 örtüaltı üretim sezonu dualarla açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yenilenerek, çağdaş ve modern haller inşa edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Bu kapsamda Kaş'ta yapılması planlanan toptancı halinin ihalesinin 23 Aralık'ta gerçekleştirileceğini bildiren Türel, haksız fiyat artışı yapan esnaflara karşı, döviz sirkülasyonu yaşanan dönemde konuya bizzat müdahil olduklarını söyledi.

Türel, "Bazen domates kalitesindeki farklılıktan fiyat
farkı oluşuyor ama aynı kalitedeki domatesin 3 liraya satıldığı gün Antalya'da bir
markette raftaki etiketin 9 lira olduğunu gördüm. Bu vatandaş, bu
millet bunu hak etmiyor." ifadelerini kullandı. Menderes Türel,Antalya Büyükşehir Belediyesi,Antalya
09 Kasım 2018 Cuma 18:14